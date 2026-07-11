Кто сможет остановить Эрлинга Холанда? Брайан Робсон указал на ошибку Томаса Тухеля

Бывший капитан сборной Англии Брайан Робсон поделился своими мыслями перед предстоящим матчем чемпионата мира между Норвегией и Англией. По его мнению, в составе была одна подходящая кандидатура, чтобы остановить нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, однако главный тренер Томас Тухель не включил его в заявку. Об этом сообщает портал Goal.com.

Робсон подчеркнул, что именно Гарри Магуайр был бы самым подходящим защитником для борьбы с таким физически мощным форвардом, как Эрлинг Холанд. В интервью изданию Хаджпер эксперт отметил, что физическая сила и габариты Магуайра способны выдержать давление норвежской звезды.

В составе, объявленном Томасом Тухелем на чемпионат мира, не нашлось места для Гарри Магуайра. Это решение вызывает различные споры в футбольном сообществе. По мнению Робсона, хотя другие центральные защитники в составе быстры и технически сильны, они могут не оказать должного сопротивления Эрлингу Холанду в физической борьбе.

Фактор физического превосходства

«В том числе из-за матча с Норвегией я хотел бы видеть Гарри Магуайра в заявке Томаса Тухеля. Потому что именно Гарри знает, как работать с Эрлингом Холандом. Остальные наши парни быстрые, но они не такие мощные, как Магуайр. Холанд готовится к этой игре со всей отдачей и постарается использовать свое физическое превосходство», — говорит Брайан Робсон.

По словам бывшего капитана, на таких крупных турнирах, как чемпионат мира, опыт и сильная линия обороны имеют решающее значение. Ожидается, что Эрлинг Холанд выведет свое мастерство на новый уровень в играх такого масштаба. Это станет серьезным испытанием для защитников сборной Англии.

Тем не менее, Робсон высоко оценил общие шансы сборной Англии. Он прогнозирует победу «трех львов» со счетом 2:1. По мнению эксперта, Норвегия состоит не только из одного футболиста, и такие плеймейкеры, как Мартин Эдегор, также представляют большую угрозу для англичан.

Сборная Норвегии способна организованно обороняться и наказывать соперника на контратаках. Передачи Мартина Эдегора и завершающие удары Эрлинга Холанда могут взломать любую линию обороны. Поэтому от центральных защитников Англии потребуется максимальная концентрация на протяжении всей игры.

В заключение стоит отметить, что выбор Томаса Тухеля еще долго будет обсуждаться в английской прессе. Если оборона Англии будет испытывать трудности с остановкой Холанда, отсутствие Магуайра наверняка станет главной точкой критики для Тухеля.