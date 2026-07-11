Кто сможет остановить Эрлинга Холанда? Брайан Робсон указал на ошибку Томаса Тухеля

·0·Спорт
Кто сможет остановить Эрлинга Холанда? Брайан Робсон указал на ошибку Томаса Тухеля

Бывший капитан сборной Англии Брайан Робсон поделился своими мыслями перед предстоящим матчем чемпионата мира между Норвегией и Англией. По его мнению, в составе была одна подходящая кандидатура, чтобы остановить нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, однако главный тренер Томас Тухель не включил его в заявку. Об этом сообщает портал Goal.com.

Робсон подчеркнул, что именно Гарри Магуайр был бы самым подходящим защитником для борьбы с таким физически мощным форвардом, как Эрлинг Холанд. В интервью изданию Хаджпер эксперт отметил, что физическая сила и габариты Магуайра способны выдержать давление норвежской звезды.

В составе, объявленном Томасом Тухелем на чемпионат мира, не нашлось места для Гарри Магуайра. Это решение вызывает различные споры в футбольном сообществе. По мнению Робсона, хотя другие центральные защитники в составе быстры и технически сильны, они могут не оказать должного сопротивления Эрлингу Холанду в физической борьбе.

Фактор физического превосходства

«В том числе из-за матча с Норвегией я хотел бы видеть Гарри Магуайра в заявке Томаса Тухеля. Потому что именно Гарри знает, как работать с Эрлингом Холандом. Остальные наши парни быстрые, но они не такие мощные, как Магуайр. Холанд готовится к этой игре со всей отдачей и постарается использовать свое физическое превосходство», — говорит Брайан Робсон.

По словам бывшего капитана, на таких крупных турнирах, как чемпионат мира, опыт и сильная линия обороны имеют решающее значение. Ожидается, что Эрлинг Холанд выведет свое мастерство на новый уровень в играх такого масштаба. Это станет серьезным испытанием для защитников сборной Англии.

Тем не менее, Робсон высоко оценил общие шансы сборной Англии. Он прогнозирует победу «трех львов» со счетом 2:1. По мнению эксперта, Норвегия состоит не только из одного футболиста, и такие плеймейкеры, как Мартин Эдегор, также представляют большую угрозу для англичан.

Сборная Норвегии способна организованно обороняться и наказывать соперника на контратаках. Передачи Мартина Эдегора и завершающие удары Эрлинга Холанда могут взломать любую линию обороны. Поэтому от центральных защитников Англии потребуется максимальная концентрация на протяжении всей игры.

В заключение стоит отметить, что выбор Томаса Тухеля еще долго будет обсуждаться в английской прессе. Если оборона Англии будет испытывать трудности с остановкой Холанда, отсутствие Магуайра наверняка станет главной точкой критики для Тухеля.

АнглияНорвегияЭрлинг ХоландГарри МагуайрТомас Тухел
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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