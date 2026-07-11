Ферран Торрес может перейти в ПСЖ: Луис Энрике зовет бывшего подопечного в Париж

·77·Спорт
Ферран Торрес может перейти в ПСЖ: Луис Энрике зовет бывшего подопечного в Париж

В европейском футболе назревает очередной громкий трансфер. Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес близок к переходу в «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно. Переговоры между двумя клубами уже находятся на продвинутой стадии, и сам футболист не против продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно информации издания Mundo Deportivo, парижский клуб начал предпринимать конкретные шаги по приобретению Торреса. Главным инициатором этого трансфера является главный тренер ПСЖ Луис Энрике. Специалист тесно сотрудничал с Ферраном Торресом во время работы в сборной Испании и высоко оценивает его потенциал.

Финансовые проблемы и вынужденное расставание

Руководство «Барселоны» изначально планировало продлить контракт с футболистом, но финансовое положение клуба изменило планы. Как сообщает Marca, каталонцы вынуждены продать Торреса, чтобы восстановить финансовый баланс и собрать средства на новые трансферы. Тот факт, что срок действия текущего контракта игрока подходит к концу, также подталкивает клуб к его скорейшей продаже.

В настоящее время высокая конкуренция в составе «Барселоны», в частности приход таких нападающих, как Энтони Гордон, поставила под вопрос место Торреса в основном составе. По этой причине 26-летний вингер серьезно рассматривает парижский вариант, чтобы получать больше игровой практики.

Сам футболист пока осторожно относится к трансферным слухам. На вопросы журналистов во время сборов национальной команды он ответил кратко: «Сейчас все мое внимание сосредоточено на играх. Внешние факторы для меня не важны, главное — побеждать». Однако сообщается, что закулисные переговоры идут полным ходом.

Руководство ПСЖ планирует завершить трансфер до начала нового сезона, то есть до возвращения футболиста из отпуска. Если эта сделка состоится, в распоряжении Луиса Энрике усилится линия атаки, а конкуренция внутри команды возрастет. «Барселона» же планирует направить средства от этого трансфера на регистрацию других новых игроков.

БарселонаPSJФерран ТорресЛуис ЭнрикеТрансферлар
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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