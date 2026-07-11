В Татарстане перевернулся автобус с 46 пассажирами: пострадавшие в больнице

·34·Мир
В Татарстане перевернулся автобус с 46 пассажирами: пострадавшие в больнице

В Татарстане в ночное время произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего автобуса. Автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

В автобусе находились 46 пассажиров. В результате инцидента несколько человек получили травмы, состояние троих оценивается как тяжелое.

Автобус перевернулся ночью

Инцидент произошел в ночь на 11 июля на автодороге Кузайкино–Нурлат, недалеко от села Ибраево-Коргали.

Сообщение в экстренные службы Татарстана поступило около 01:25 по местному времени.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. После этого транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось в кювет.

В Татарстане перевернулся автобус с 46 пассажирами: пострадавшие в больнице

В автобусе было 46 человек

На момент происшествия в салоне автобуса находились:

  • 46 пассажиров;

  • 2 водителя;

  • 2 детей.

По данным спасателей, несовершеннолетние пассажиры не пострадали.

15 человек обратились за медицинской помощью

После аварии 15 пассажирам потребовалась помощь врачей.

Из них:

  • 3 человека госпитализированы в тяжелом состоянии;

  • все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение города Альметьевск.

Возбуждено уголовное дело

На месте происшествия работают спасатели, врачи и другие оперативные службы.

Сообщается, что к ликвидации последствий аварии были привлечены 39 спасателей, 14 единиц спецтехники, а также санитарная авиация.

Следственный комитет Республики Татарстан возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время специалисты продолжают следственные действия и экспертизы, чтобы установить причины, по которым автобус съехал с дороги.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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