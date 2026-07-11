В Татарстане перевернулся автобус с 46 пассажирами: пострадавшие в больнице
В Татарстане в ночное время произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего автобуса. Автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, съехал с дороги и опрокинулся в кювет.
В автобусе находились 46 пассажиров. В результате инцидента несколько человек получили травмы, состояние троих оценивается как тяжелое.
Автобус перевернулся ночью
Инцидент произошел в ночь на 11 июля на автодороге Кузайкино–Нурлат, недалеко от села Ибраево-Коргали.
Сообщение в экстренные службы Татарстана поступило около 01:25 по местному времени.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. После этого транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось в кювет.
В автобусе было 46 человек
На момент происшествия в салоне автобуса находились:
46 пассажиров;
2 водителя;
2 детей.
По данным спасателей, несовершеннолетние пассажиры не пострадали.
15 человек обратились за медицинской помощью
После аварии 15 пассажирам потребовалась помощь врачей.
Из них:
3 человека госпитализированы в тяжелом состоянии;
все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение города Альметьевск.
Возбуждено уголовное дело
На месте происшествия работают спасатели, врачи и другие оперативные службы.
Сообщается, что к ликвидации последствий аварии были привлечены 39 спасателей, 14 единиц спецтехники, а также санитарная авиация.
Следственный комитет Республики Татарстан возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В настоящее время специалисты продолжают следственные действия и экспертизы, чтобы установить причины, по которым автобус съехал с дороги.
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