В Термезе раскрыт подпольный бункер для онлайн-азартных игр в подвале

В городе Термезе Сурхандарьинской области пресечена деятельность лица, незаконно организовавшего азартные онлайн-игры, основанные на риске. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

Согласно полученным данным, 5 июля текущего года в рамках профилактических мероприятий «Безопасная и здоровая страна», проводимых по всей республике, правоохранительными органами была осуществлена специальная оперативная акция. В ходе проверок было установлено, что житель Термеза организовал в подвале своего дома подпольный бункер для проведения онлайн-азартных игр.

В процессе оперативных мероприятий и обыска с места преступления в качестве вещественных доказательств были изъяты более 15 тысяч незаконных игровых билетов, материалы с выигрышными номерами, специальный игровой барабан, использовавшийся для определения победителей, компьютерная техника для управления процессом, мобильные телефоны, а также несколько банковских пластиковых карт.

По предварительной информации, билеты участникам азартных игр продавались онлайн. Затем победители определялись с помощью специального барабана, трансляция которого велась через интернет. Для привлечения участников организаторы обещали им возможность выиграть денежные средства и ценные призы, такие как автомобили.

В настоящее время по данному факту проводятся доследственная проверка и процессуальные действия в соответствии с законодательством. Правоохранительные органы принимают меры по даче правовой оценки всем обстоятельствам правонарушения.