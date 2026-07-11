Аргентина снова на грани краха? Столкновение Месси и «бетонной обороны» Швейцарии!

Сегодня ночью на чемпионате мира по футболу завершатся матчи четвертьфинальной стадии. В одной из центральных встреч, которую с нетерпением ждут болельщики, действующий чемпион мира Аргентина сразится с одной из самых организованных и неудобных команд турнира — Швейцарией. Победитель этой пары в полуфинале встретится с победителем матча Англия – Норвегия.

Zamin.уз представляет важнейший анализ перед этой грандиозной драмой и тактическим противостоянием, которое пройдет в Канзас-Сити.

Время и место проведения матча: Игра: Аргентина – Швейцария

Дата и время: 12 июля, 06:00

Стадион: Арровхеад Стадиум (Канзас-Сити)

Волевые камбэки Аргентины и опасные дыры в обороне

На старте турнира многие были заняты распространением теорий о том, что для Аргентины подготовили легкую группу и удобный путь в плей-офф. Команда действительно не встретила никаких проблем в групповом этапе против таких соперников, как Алжир, Австрия и Иордания, и вышла из группы со 100-процентным результатом. Но с началом плей-офф чемпионы столкнулись с настоящими испытаниями:

Матч с Кабо-Верде (1/16 финала): Дебютант турнира неожиданно стал первым серьезным препятствием для действующих чемпионов. Островитяне оказали достойное сопротивление именитому сопернику в основное время, и Аргентина вырвала победу лишь в дополнительное время со счетом 3:2.

Драма с Египтом (1/8 финала): Эта встреча уже вошла в историю чемпионатов мира. «Альбиселесте» до 79-й минуты проигрывали со счетом 0:2. Только три гола, забитые в конце игры, принесли команде чудесную и волевую победу.

С одной стороны, такие камбэки укрепляют уверенность футболистов в своих силах. С другой — стали отчетливо видны проблемы подопечных Лионелья Скалони в обороне. Аргентина демонстрирует открытый футбол, предоставляя соперникам много возможностей. Особенно высокая линия защиты становится причиной опасных рейдов к своим воротам. Если бы Лионель Месси не сохранял свою высокую спортивную форму, эта команда уже давно вылетела бы с турнира.

Швейцария — традиционный убийца фаворитов

Сборная Швейцарии, в отличие от Аргентины, дошла до четвертьфинала благодаря крайне организованной и дисциплинированной игре в обороне.

В 1/8 финала европейцы почти два часа полностью сдерживали быстрых нападающих Колумбии. Не дав сопернику показать свою игру, Швейцария победила в серии пенальти и впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал чемпионатов мира.

Швейцария издавна была самым неудобным соперником для грандов. Эта команда может не оставлять ярких впечатлений, но она мастерски умеет нивелировать сильные стороны противника.

Повторится ли ужас 2014 года?

Когда речь заходит о столкновении этих двух команд, невольно вспоминается чемпионат мира 2014 года. Тогда Аргентина также с трудом преодолела швейцарский барьер лишь благодаря голу Анхеля Ди Марии на 118-й минуте. В том матче европейцы также «забетонировали» центр поля и вынудили Аргентину полагаться только на индивидуальное мастерство.

Сборная Аргентины чувствует себя хорошо в открытых играх, богатых на контратаки, но всегда сталкивается с большими проблемами против «автобусных» команд, которые полностью отдают мяч сопернику и действуют вторым номером. А Швейцария — именно такой соперник.

В качестве заключения: Аргентина на этом турнире дважды возвращалась с края пропасти (в играх против Кабо-Верде и Египта помогла только разница в классе). Теперь же против них вышла настоящая тактическая команда, которая хорошо знает, как останавливать фаворитов. Видно, что запас прочности команды Скалони не так уж велик. Однако у Аргентины есть Месси, и это главное оружие еще не сказало своего последнего слова на этом турнире.