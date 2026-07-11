Тьерри Анри нанес неожиданный визит в раздевалку сборной Франции

Легенда французского футбола Тьерри Анри после уверенной победы над Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира зашел в раздевалку «трехцветных», чтобы поздравить футболистов. Чемпион мира 1998 года тепло поприветствовал капитана команды Килиана Мбаппе и не скрывал своего восхищения игрой, которую демонстрируют подопечные Дидье Дешама. Об этом сообщает Goal.com.

Анри, который сейчас работает экспертом на американском телевидении, заглянул в расположение команды после матча на стадионе в Бостоне. Его тепло встретили такие звезды, как Усман Дембеле, Мало Гюсто и Люка Эрнандес. Анри не ограничился лишь поздравлениями, но и поделился своим профессиональным анализом тактического роста команды.

Превосходство в защите и движении без мяча

Третий бомбардир в истории сборной Франции, хотя и постоянно отмечает мастерство команды во владении мячом, на этот раз уделил особое внимание другому аспекту. По словам Анри, агрессивный прессинг команды после потери мяча и «удушение» соперника на его половине поля становятся ключевым фактором победы.

«Честно говоря, парни, я даже не знаю, что вам сказать. В обращении с мячом вы, как всегда, великолепны. Но больше всего меня поражает способность команды возвращать мяч. Держать соперника на его половине поля, не давать им дышать — это настоящее мастерство», — подчеркнул Анри в интервью пресс-службе команды.

Также бывший нападающий высоко оценил атмосферу на стадионе и поддержку болельщиков. По его мнению, такой энтузиазм придает игрокам дополнительные силы на поле. Однако Анри призвал команду не расслабляться, напомнив, что главная цель еще впереди.

Полуфинал — это еще не финиш

«Мы пока только в полуфинале. Это очень красивый результат, не поймите меня неправильно, но мы хотим идти до конца. Цель — вернуть кубок в Париж», — добавил легендарный форвард. Эти слова, несомненно, еще больше вдохновят футболистов перед решающими матчами.

Во время визита Анри также пообщался со своим подопечным по Олимпийской сборной Парижа-2024 Ману Коне и обменялся футболками с Майклом Олисе. Этот визит в сопровождении Андре-Пьера Жиньяка еще раз продемонстрировал внутреннее единство сборной Франции и сильную связь между поколениями. Согласно данным Иксбт.ком, подобные мотивационные встречи положительно влияют на психологическое состояние команды.