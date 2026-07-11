Тьерри Анри нанес неожиданный визит в раздевалку сборной Франции

·30·Спорт
Тьерри Анри нанес неожиданный визит в раздевалку сборной Франции

Легенда французского футбола Тьерри Анри после уверенной победы над Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира зашел в раздевалку «трехцветных», чтобы поздравить футболистов. Чемпион мира 1998 года тепло поприветствовал капитана команды Килиана Мбаппе и не скрывал своего восхищения игрой, которую демонстрируют подопечные Дидье Дешама. Об этом сообщает Goal.com.

Анри, который сейчас работает экспертом на американском телевидении, заглянул в расположение команды после матча на стадионе в Бостоне. Его тепло встретили такие звезды, как Усман Дембеле, Мало Гюсто и Люка Эрнандес. Анри не ограничился лишь поздравлениями, но и поделился своим профессиональным анализом тактического роста команды.

Превосходство в защите и движении без мяча

Третий бомбардир в истории сборной Франции, хотя и постоянно отмечает мастерство команды во владении мячом, на этот раз уделил особое внимание другому аспекту. По словам Анри, агрессивный прессинг команды после потери мяча и «удушение» соперника на его половине поля становятся ключевым фактором победы.

«Честно говоря, парни, я даже не знаю, что вам сказать. В обращении с мячом вы, как всегда, великолепны. Но больше всего меня поражает способность команды возвращать мяч. Держать соперника на его половине поля, не давать им дышать — это настоящее мастерство», — подчеркнул Анри в интервью пресс-службе команды.

Также бывший нападающий высоко оценил атмосферу на стадионе и поддержку болельщиков. По его мнению, такой энтузиазм придает игрокам дополнительные силы на поле. Однако Анри призвал команду не расслабляться, напомнив, что главная цель еще впереди.

Полуфинал — это еще не финиш

«Мы пока только в полуфинале. Это очень красивый результат, не поймите меня неправильно, но мы хотим идти до конца. Цель — вернуть кубок в Париж», — добавил легендарный форвард. Эти слова, несомненно, еще больше вдохновят футболистов перед решающими матчами.

Во время визита Анри также пообщался со своим подопечным по Олимпийской сборной Парижа-2024 Ману Коне и обменялся футболками с Майклом Олисе. Этот визит в сопровождении Андре-Пьера Жиньяка еще раз продемонстрировал внутреннее единство сборной Франции и сильную связь между поколениями. Согласно данным Иксбт.ком, подобные мотивационные встречи положительно влияют на психологическое состояние команды.

ФранцияКилиан МбаппеТьерри АнриЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ужасающее противостояние сегодня ночью: Холанд против Кейна, а у англичан серьезный кризис!Ужасающее противостояние сегодня ночью: Холанд против Кейна, а у англичан серьезный кризис!Сегодня, 15:36Кто сможет остановить Эрлинга Холанда? Брайан Робсон указал на ошибку Томаса ТухеляКто сможет остановить Эрлинга Холанда? Брайан Робсон указал на ошибку Томаса ТухеляСегодня, 15:15Ламин Ямаль перед полуфиналом против Франции: «Мы их не боимся»Ламин Ямаль перед полуфиналом против Франции: «Мы их не боимся»Сегодня, 14:33Эльдору Шомуродову и Аббосу Файзуллаеву вручили автомобили (видео)Эльдору Шомуродову и Аббосу Файзуллаеву вручили автомобили (видео)Сегодня, 14:32Хави о Ламине Ямале: «Я сразу понял, что это уникальный талант уровня Месси»Хави о Ламине Ямале: «Я сразу понял, что это уникальный талант уровня Месси»Сегодня, 13:57Гарри Кейн о гольфе с Дональдом Трампом: Это был сюрреалистичный опытГарри Кейн о гольфе с Дональдом Трампом: Это был сюрреалистичный опытСегодня, 13:32
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану