Доминирование узбекского бокса в Джакарте: наши спортсмены вышли в полуфинал в наибольшем количестве!

В столице Индонезии, городе Джакарта, чемпионат Азии по боксу среди молодежи (У19) и юниоров (У23) вошел в решающую стадию. Сегодня в обеих возрастных категориях проходят полуфинальные (1/2 финала) поединки. По итогам четвертьфинального этапа представители 16 стран уже обеспечили себе как минимум бронзовые медали.

Zamin.уз представляет свежую информацию, отражающую абсолютное превосходство наших спортсменов.

Казахстан позади: Узбекистан — явный лидер!

Что особенно важно для нас, сборная Узбекистана стала командой, которая вывела наибольшее количество боксеров в полуфинал в обеих возрастных категориях. В этом аспекте наши представители с небольшим отрывом опередили своего главного соперника — сборную Казахстана, в очередной раз доказав свое превосходство на континенте.

Категория У23: Страны, вышедшие в полуфинал

В этой возрастной категории Узбекистан возглавляет список с 18 боксерами. Полные показатели выглядят следующим образом:

РЕЙТИНГ СТРАНЫ КОЛИЧЕСТВО ПОЛУФИНАЛИСТОВ 1 Узбекистан 18 2 Казахстан 16 3 Индия 15 4 Кыргызская Республика 7 5 Япония 6 6 Республика Корея 5 7 Индонезия 3 8 Китайский Тайбэй 2 9 Бутан, Катар, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Монголия 1 (каждая)

Категория У19: Страны, вышедшие в полуфинал

В молодежных соревнованиях наши соотечественники также занимают первое место с 15 представителями. Сборные Казахстана и Индии, вошедшие в тройку лидеров, вывели в полуфинал по 14 боксеров каждая.

РЕЙТИНГ СТРАНЫ КОЛИЧЕСТВО ПОЛУФИНАЛИСТОВ 1 Узбекистан 15 2 Казахстан 14 3 Индия 14 4 Таджикистан 6 5 Япония 6 6 Кыргызская Республика 6 7 Республика Корея 5 8 Китайский Тайбэй 5 9 Вьетнам 4 10 Индонезия 4 11 Таиланд 2 12 Монголия, Катар, Филиппины 1 (каждая)

К сведению: Все наши боксеры, вышедшие в полуфинал, уже обеспечили себе как минимум бронзовые медали. Теперь они выйдут на ринг в борьбе за золото соревнований.