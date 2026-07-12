Доминирование узбекского бокса в Джакарте: наши спортсмены вышли в полуфинал в наибольшем количестве!

·31·Спорт
Доминирование узбекского бокса в Джакарте: наши спортсмены вышли в полуфинал в наибольшем количестве!

В столице Индонезии, городе Джакарта, чемпионат Азии по боксу среди молодежи (У19) и юниоров (У23) вошел в решающую стадию. Сегодня в обеих возрастных категориях проходят полуфинальные (1/2 финала) поединки. По итогам четвертьфинального этапа представители 16 стран уже обеспечили себе как минимум бронзовые медали.

Zamin.уз представляет свежую информацию, отражающую абсолютное превосходство наших спортсменов.

Казахстан позади: Узбекистан — явный лидер!

Что особенно важно для нас, сборная Узбекистана стала командой, которая вывела наибольшее количество боксеров в полуфинал в обеих возрастных категориях. В этом аспекте наши представители с небольшим отрывом опередили своего главного соперника — сборную Казахстана, в очередной раз доказав свое превосходство на континенте.

Категория У23: Страны, вышедшие в полуфинал

В этой возрастной категории Узбекистан возглавляет список с 18 боксерами. Полные показатели выглядят следующим образом:

РЕЙТИНГ

СТРАНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОЛУФИНАЛИСТОВ

1

Узбекистан

18

2

Казахстан

16

3

Индия

15

4

Кыргызская Республика

7

5

Япония

6

6

Республика Корея

5

7

Индонезия

3

8

Китайский Тайбэй

2

9

Бутан, Катар, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Монголия

1 (каждая)

Категория У19: Страны, вышедшие в полуфинал

В молодежных соревнованиях наши соотечественники также занимают первое место с 15 представителями. Сборные Казахстана и Индии, вошедшие в тройку лидеров, вывели в полуфинал по 14 боксеров каждая.

РЕЙТИНГ

СТРАНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОЛУФИНАЛИСТОВ

1

Узбекистан

15

2

Казахстан

14

3

Индия

14

4

Таджикистан

6

5

Япония

6

6

Кыргызская Республика

6

7

Республика Корея

5

8

Китайский Тайбэй

5

9

Вьетнам

4

10

Индонезия

4

11

Таиланд

2

12

Монголия, Катар, Филиппины

1 (каждая)

К сведению: Все наши боксеры, вышедшие в полуфинал, уже обеспечили себе как минимум бронзовые медали. Теперь они выйдут на ринг в борьбе за золото соревнований.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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