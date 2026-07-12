Доминирование узбекского бокса в Джакарте: наши спортсмены вышли в полуфинал в наибольшем количестве!
В столице Индонезии, городе Джакарта, чемпионат Азии по боксу среди молодежи (У19) и юниоров (У23) вошел в решающую стадию. Сегодня в обеих возрастных категориях проходят полуфинальные (1/2 финала) поединки. По итогам четвертьфинального этапа представители 16 стран уже обеспечили себе как минимум бронзовые медали.
Zamin.уз представляет свежую информацию, отражающую абсолютное превосходство наших спортсменов.
Казахстан позади: Узбекистан — явный лидер!
Что особенно важно для нас, сборная Узбекистана стала командой, которая вывела наибольшее количество боксеров в полуфинал в обеих возрастных категориях. В этом аспекте наши представители с небольшим отрывом опередили своего главного соперника — сборную Казахстана, в очередной раз доказав свое превосходство на континенте.
Категория У23: Страны, вышедшие в полуфинал
В этой возрастной категории Узбекистан возглавляет список с 18 боксерами. Полные показатели выглядят следующим образом:
РЕЙТИНГ
СТРАНЫ
КОЛИЧЕСТВО ПОЛУФИНАЛИСТОВ
1
Узбекистан
18
2
Казахстан
16
3
Индия
15
4
Кыргызская Республика
7
5
Япония
6
6
Республика Корея
5
7
Индонезия
3
8
Китайский Тайбэй
2
9
Бутан, Катар, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Монголия
1 (каждая)
Категория У19: Страны, вышедшие в полуфинал
В молодежных соревнованиях наши соотечественники также занимают первое место с 15 представителями. Сборные Казахстана и Индии, вошедшие в тройку лидеров, вывели в полуфинал по 14 боксеров каждая.
РЕЙТИНГ
СТРАНЫ
КОЛИЧЕСТВО ПОЛУФИНАЛИСТОВ
1
Узбекистан
15
2
Казахстан
14
3
Индия
14
4
Таджикистан
6
5
Япония
6
6
Кыргызская Республика
6
7
Республика Корея
5
8
Китайский Тайбэй
5
9
Вьетнам
4
10
Индонезия
4
11
Таиланд
2
12
Монголия, Катар, Филиппины
1 (каждая)
К сведению: Все наши боксеры, вышедшие в полуфинал, уже обеспечили себе как минимум бронзовые медали. Теперь они выйдут на ринг в борьбе за золото соревнований.
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