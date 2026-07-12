Гол Джуда Беллингема и скандал со «спайдеркамом»: ФИФА ответила на протесты Норвегии

Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии запомнится неожиданным судейским скандалом. Гол, забитый Джудом Беллингемом в матче, завершившемся победой англичан со счетом 2:1, вызвал резкий протест норвежцев. Гости утверждают, что перед взятием ворот мяч задел трос камеры (спидеркам), расположенной над стадионом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Эпизод произошел на 45+2-й минуте встречи: когда вратарь сборной Норвегии Эрьян Нюланд вводил мяч в игру, тот пролетел рядом с подвесными тросами камеры. После этого мяч через Эллиота Андерсона и Энтони Гордона дошел до Джуда Беллингема, который сравнял счет. Если бы факт касания мяча о трос был доказан, согласно правилам ФИФА, гол должен был быть отменен, а игра возобновлена «спорным мячом» с места остановки.

Резкая реакция норвежской стороны

Игроки и тренерский штаб сборной Норвегии остались недовольны решением арбитра Клемана Тюрпена. Полузащитник команды Сандер Берге назвал ситуацию «просто смешной». По его мнению, такие мелкие детали решили судьбу матча, и результат был несправедливым. Капитан команды Мартин Эдегор также подчеркнул, что судейские решения были не в их пользу.

Главный тренер Столе Сольбаккен сообщил, что общался с судьей в перерыве. «Арбитр сказал, что не видел момента касания троса и не получал никаких сигналов об этом. Те, кто был на скамейке запасных, видели, что траектория мяча резко изменилась, и он словно упал вертикально вниз. Наш вратарь это подтвердил», — сказал Сольбаккен.

Что говорят технологии?

ФИФА выступила с официальным заявлением, чтобы прояснить ситуацию. Как сообщается на страницах организации в социальных сетях, специальные датчики, установленные внутри мяча, не зафиксировали никакого внешнего воздействия. По данным Goal.com, сенсорная система, называемая «сердцебиением мяча» (хеартбеат), не показала никаких вибраций или столкновений с тросом в воздухе.

Тем не менее, бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни в эфире BBC Sport отметил, что движение мяча было подозрительным. По его словам, мяч неожиданно изменил направление в воздухе и быстро опустился вниз. Это могло создать визуальную вероятность касания троса.

Эта победа вывела Англию в полуфинал, а для Норвегии турнир завершился драматичным образом. Несмотря на использование высоких технологий в футболе, споры, связанные с человеческим фактором и непредвиденными техническими устройствами, остаются актуальными.