Джо Коул: «Англия выбьет Лионеля Месси и Аргентину из турнира»

По мере приближения полуфинальной стадии чемпионата мира в футбольном мире накаляются страсти. Бывший игрок сборной Англии Джо Коул поделился неожиданным и весьма смелым мнением о предстоящем противостоянии. Он с уверенностью заявил, что «Три льва» без проблем преодолеют барьер в лице Аргентины во главе с Лионелем Месси. Об этом сообщает Goal.com .

Выступая в подкасте «Те Рест ис Футбалл», экс-футболист сказал, что сборная Англии «усыпит» восьмикратного обладателя «Золотого мяча». По мнению Коула, высокая скорость и физическое превосходство подопечных Томаса Тухеля станут решающим ударом для «Альбиселесте». «Я чувствую это нутром, Англия на 100 процентов выйдет в финал», — добавил бывший вингер «Челси» и «Вест Хэма».

Скорость и тактическое превосходство

Коллега Джо Коула, Мика Ричардс, отнесся к столь оптимистичному заявлению с некоторой осторожностью. Однако Коул остался при своем мнении, подчеркнув, что нынешний состав англичан обладает достаточным потенциалом, чтобы взломать оборону Аргентины. По сообщению Goal.com, англичане вышли в полуфинал, обыграв в четвертьфинале Норвегию благодаря дублю Джуда Беллингема.

Аргентина же проделала гораздо более сложный путь до полуфинала. В матче со Швейцарией им пришлось играть дополнительные таймы. Несмотря на то, что победа была добыта благодаря голам Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса, Лионель Месси впервые на этом турнире покинул поле без забитого мяча. Тем не менее, Месси с 8 голами лидирует в гонке бомбардиров вместе с Килианом Мбаппе.

Мнение экспертов и шансы

Не все разделяют мнение Джо Коула. Бывший шотландский футболист Алли Маккойст подошел к ситуации более реалистично, поставив Англию на третье место по силе среди оставшихся в турнире команд. По его мнению, на данный момент Франция является главным фаворитом, однако Англия все же выглядит сильнее Аргентины.

«Англия сейчас превосходит Аргентину, особенно в линии обороны. Защита аргентинцев не так надежна, но нельзя забывать, что в атаке Месси может сотворить чудо в любую секунду. Именно этого стоит опасаться», — говорит Маккойст. Предстоящая встреча станет столкновением не только двух сильных команд, но и двух разных футбольных школ и философий.

Сборная Англии стремится завоевать Кубок мира впервые с 1966 года. Ожидается, что для команды под руководством Томаса Тухеля этот полуфинал станет самым серьезным испытанием. Для Лионеля Месси же это может быть один из последних шансов покорить последнюю крупную вершину в своей карьере.