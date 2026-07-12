Acer представила смартфон Соспиро А15 с задним экраном в стиле Xiaomi 17 Pro

Бренд Acer, известный своими компьютерными технологиями, совершил неожиданный выход на рынок смартфонов. Латиноамериканское подразделение компании (Acer Мобиле ЛАТАМ) представило свою новую модель Acer Соспиро А15. Главная особенность устройства заключается в его дизайне, который напоминает внешний вид флагмана Xiaomi 17 Pro, еще не вышедшего официально, но активно обсуждаемого инсайдерами. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Самая примечательная деталь смартфона — дополнительный дисплей, расположенный в блоке камер на задней панели. По данным иксбт.ком, этот небольшой экран диагональю 1,88 дюйма выполняет не только эстетическую функцию, но и предоставляет ряд удобств для пользователя. В частности, через него можно просматривать уведомления, управлять музыкальным плеером и, что самое важное, использовать его в качестве визуального помощника для создания селфи с помощью основной камеры высокого качества.

Технические характеристики и возможности дисплея

Основной экран устройства оснащен 6,67-дюймовой ИПС-панелью с разрешением ХД+. Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, инженеры Acer внедрили частоту обновления 120 Hz для обеспечения плавности работы дисплея. Это позволяет пользователю ощутить высокую степень плавности при навигации по интерфейсу и прокрутке ленты в социальных сетях.

С точки зрения внутренней технической мощности Acer Соспиро А15 является бюджетным решением. Смартфон построен на базе процессора Унисок Т615, который не поддерживает современный стандарт связи 5Г. Устройство оснащено 6 GB оперативной памяти, однако с помощью технологии виртуального расширения этот показатель можно увеличить до 14 GB. Объем постоянной памяти составляет 128 GB, с возможностью расширения до 1 TB с помощью карт микроСД.

Камера и программное обеспечение

Что касается возможностей камеры, основной блок включает в себя датчик на 64 Мп. На передней панели установлена 16-мегапиксельная камера для видеозвонков и обычных селфи. Интересно, что устройство, как сообщается, работает под управлением новейшей операционной системы Android 16, что является большим преимуществом с точки зрения актуальности программного обеспечения.

Другие важные особенности смартфона включают:

Аккумулятор емкостью 5000 mAh и технологию зарядки 18 В;

Модуль NFC, Bluetooth 5.0 и системы ГПС;

Защиту от пыли и брызг по стандарту ИП64;

Разъем 3,5 мм для традиционных наушников и порт USB-C;

Сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания на боковой грани.

На данный момент официальная цена и дата выхода Acer Соспиро А15 в продажу не разглашаются. Однако, исходя из технических характеристик, можно сказать, что этот смартфон предназначен для пользователей, которые ценят оригинальный дизайн и наличие дополнительного экрана, но не хотят переплачивать за высокую производительность. Точной информации об официальном выходе на рынок Узбекистана нет, однако мобильные устройства Acer могут появиться в нашем регионе преимущественно через международных ритейлеров.