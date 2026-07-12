Стало известно количество молодежи в Узбекистане
Значительную часть населения Узбекистана составляет молодежь. Согласно предварительным результатам переписи населения и сельского хозяйства, число жителей страны в возрасте от 14 до 30 лет достигло почти 9,72 миллиона человек.
Данные также показывают, что количество молодых мужчин немного превышает количество женщин.
Сколько в стране молодежи?
Согласно предварительным расчетам, количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Узбекистане составляет:
9 718 877 человек.
Из них:
мужчины — 4 992 002 человека;
женщины — 4 726 875 человек.
Мужчин больше
Согласно приведенным цифрам, число молодых мужчин на 265 127 человек больше, чем молодых женщин.
В общем показателе:
доля мужчин составляет примерно 51,4 процента;
доля женщин — 48,6 процента.
Почему эти цифры важны?
Высокая доля молодежи напрямую влияет на спрос на рынке труда, в сфере образования, жилья, предпринимательства и социальных программ.
В ближайшие годы:
создание новых рабочих мест;
обучение современным профессиям;
расширение охвата высшим и профессиональным образованием;
поддержка молодежного предпринимательства
останутся одними из важнейших задач.
Основная сила — молодое поколение
Почти 10 миллионов молодых людей являются одним из крупнейших демографических преимуществ Узбекистана.
Для эффективного использования этого потенциала решающее значение имеет обеспечение молодежи качественным образованием, достойной работой и возможностями для развития.
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