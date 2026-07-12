Стало известно количество молодежи в Узбекистане

·27·Узбекистан
Стало известно количество молодежи в Узбекистане

Значительную часть населения Узбекистана составляет молодежь. Согласно предварительным результатам переписи населения и сельского хозяйства, число жителей страны в возрасте от 14 до 30 лет достигло почти 9,72 миллиона человек.

Данные также показывают, что количество молодых мужчин немного превышает количество женщин.

Сколько в стране молодежи?

Согласно предварительным расчетам, количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Узбекистане составляет:

9 718 877 человек.

Из них:

  • мужчины — 4 992 002 человека;

  • женщины — 4 726 875 человек.

Мужчин больше

Согласно приведенным цифрам, число молодых мужчин на 265 127 человек больше, чем молодых женщин.

В общем показателе:

  • доля мужчин составляет примерно 51,4 процента;

  • доля женщин — 48,6 процента.

Почему эти цифры важны?

Высокая доля молодежи напрямую влияет на спрос на рынке труда, в сфере образования, жилья, предпринимательства и социальных программ.

В ближайшие годы:

  • создание новых рабочих мест;

  • обучение современным профессиям;

  • расширение охвата высшим и профессиональным образованием;

  • поддержка молодежного предпринимательства

останутся одними из важнейших задач.

Основная сила — молодое поколение

Почти 10 миллионов молодых людей являются одним из крупнейших демографических преимуществ Узбекистана.

Для эффективного использования этого потенциала решающее значение имеет обеспечение молодежи качественным образованием, достойной работой и возможностями для развития.

Ўзбекистон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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