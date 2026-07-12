Туристический бум между Узбекистаном и Беларусью: стало известно количество путешественников

Взаимные туристические связи между Узбекистаном и Беларусью последовательно развиваются. Согласно новому отчету Национального статистического комитета за январь–май 2026 года, в потоке туристов между двумя странами наблюдается заметная положительная динамика. Zamin.uz представляет самые важные цифры и интересные тенденции.

Из Беларуси в Узбекистан: более 14 тысяч гостей

За первые пять месяцев текущего года Узбекистан с туристическими целями посетил 14 251 гражданин Беларуси.

Темп роста: Этот показатель увеличился на 9,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Богатое культурное наследие нашей страны, древние города Шелкового пути и направления экотуризма привлекают все больше белорусских путешественников.

Из Узбекистана в Беларусь: с какой целью едут наши соотечественники?

За указанный период из Узбекистана в Беларусь с туристическими целями отправился 1 101 гражданин. В поездках в обоих направлениях основной и приоритетной причиной названо желание отдохнуть и увидеть новые места.

Каковы цели поездок? (Сравнительная таблица)

При детальном анализе причин взаимных визитов граждан обеих стран вырисовывается следующая интересная картина:

Цель поездки Из Беларуси в Узбекистан (чел.) Из Узбекистана в Беларусь (чел.) Путешествие (отдых) 7 053 914 Служебная (бизнес) 5 688 31 Посещение родственников 1 502 121 Учеба (образование) 3 28 Лечение (медицина) 5 7

Важное наблюдение: Среди гостей, прибывающих из Беларуси, очень высока доля не только обычных туристов, но и тех, кто приезжает по служебным делам (с бизнес-целями) — более 5,6 тысячи человек. Узбекистанцы же отправляются в Беларусь в основном с целью чистого туризма и отдыха.