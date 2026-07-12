Туристический бум между Узбекистаном и Беларусью: стало известно количество путешественников

·32·Узбекистан
Туристический бум между Узбекистаном и Беларусью: стало известно количество путешественников

Взаимные туристические связи между Узбекистаном и Беларусью последовательно развиваются. Согласно новому отчету Национального статистического комитета за январь–май 2026 года, в потоке туристов между двумя странами наблюдается заметная положительная динамика. Zamin.uz представляет самые важные цифры и интересные тенденции.

Из Беларуси в Узбекистан: более 14 тысяч гостей

За первые пять месяцев текущего года Узбекистан с туристическими целями посетил 14 251 гражданин Беларуси.

  • Темп роста: Этот показатель увеличился на 9,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  • Богатое культурное наследие нашей страны, древние города Шелкового пути и направления экотуризма привлекают все больше белорусских путешественников.

Из Узбекистана в Беларусь: с какой целью едут наши соотечественники?

За указанный период из Узбекистана в Беларусь с туристическими целями отправился 1 101 гражданин. В поездках в обоих направлениях основной и приоритетной причиной названо желание отдохнуть и увидеть новые места.

Каковы цели поездок? (Сравнительная таблица)

При детальном анализе причин взаимных визитов граждан обеих стран вырисовывается следующая интересная картина:

Цель поездки

Из Беларуси в Узбекистан (чел.)

Из Узбекистана в Беларусь (чел.)

Путешествие (отдых)

7 053

914

Служебная (бизнес)

5 688

31

Посещение родственников

1 502

121

Учеба (образование)

3

28

Лечение (медицина)

5

7

Важное наблюдение: Среди гостей, прибывающих из Беларуси, очень высока доля не только обычных туристов, но и тех, кто приезжает по служебным делам (с бизнес-целями) — более 5,6 тысячи человек. Узбекистанцы же отправляются в Беларусь в основном с целью чистого туризма и отдыха.

ЎзбекистонБеларусьZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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