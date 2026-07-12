Туристический бум между Узбекистаном и Беларусью: стало известно количество путешественников
Взаимные туристические связи между Узбекистаном и Беларусью последовательно развиваются. Согласно новому отчету Национального статистического комитета за январь–май 2026 года, в потоке туристов между двумя странами наблюдается заметная положительная динамика. Zamin.uz представляет самые важные цифры и интересные тенденции.
Из Беларуси в Узбекистан: более 14 тысяч гостей
За первые пять месяцев текущего года Узбекистан с туристическими целями посетил 14 251 гражданин Беларуси.
Темп роста: Этот показатель увеличился на 9,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Богатое культурное наследие нашей страны, древние города Шелкового пути и направления экотуризма привлекают все больше белорусских путешественников.
Из Узбекистана в Беларусь: с какой целью едут наши соотечественники?
За указанный период из Узбекистана в Беларусь с туристическими целями отправился 1 101 гражданин. В поездках в обоих направлениях основной и приоритетной причиной названо желание отдохнуть и увидеть новые места.
Каковы цели поездок? (Сравнительная таблица)
При детальном анализе причин взаимных визитов граждан обеих стран вырисовывается следующая интересная картина:
Цель поездки
Из Беларуси в Узбекистан (чел.)
Из Узбекистана в Беларусь (чел.)
Путешествие (отдых)
7 053
914
Служебная (бизнес)
5 688
31
Посещение родственников
1 502
121
Учеба (образование)
3
28
Лечение (медицина)
5
7
Важное наблюдение: Среди гостей, прибывающих из Беларуси, очень высока доля не только обычных туристов, но и тех, кто приезжает по служебным делам (с бизнес-целями) — более 5,6 тысячи человек. Узбекистанцы же отправляются в Беларусь в основном с целью чистого туризма и отдыха.
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