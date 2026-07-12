Названы ТОП-10 крупнейших торговых партнеров Узбекистана

За первые пять месяцев 2026 года Узбекистан осуществлял внешнеторговые связи со 185 странами. По данным Национального статистического комитета, Китай и Россия с большим отрывом лидируют в торговом обороте страны.

В списке, наряду с соседними государствами, также присутствуют Франция, Германия, Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты.

Китай сохранил первое место

В январе–мае 2026 года внешнеторговый оборот Узбекистана с Китаем составил 7,7 миллиарда долларов США.

Таким образом, Китай стал крупнейшим торговым партнером страны. Второе место заняла Российская Федерация с показателем 5,8 миллиарда долларов.

На третьем месте оказался Казахстан. Торговый оборот между двумя странами достиг 2,3 миллиарда долларов.

Турция и Афганистан также на высоких позициях

Турция заняла четвертое место во внешнеторговом обороте Узбекистана с показателем 1,2 миллиарда долларов.

Объем торговли с Афганистаном составил 915,8 миллиона долларов, что стало пятым результатом в рейтинге стран.

Этот показатель демонстрирует, что Афганистан остается одним из важных региональных торговых рынков для Узбекистана.

Франция опередила азиатские страны

Примечательно, что Франция заняла высокую позицию в списке. Торговый оборот между двумя странами достиг 771,9 миллиона долларов.

С этим показателем Франция с небольшим отрывом опередила Южную Корею и ОАЭ:

Республика Корея — 747,8 миллиона долларов;

ОАЭ — 746,6 миллиона долларов.

ТОП-10 торговых партнеров Узбекистана

Страны-лидеры по внешнеторговому обороту в январе–мае 2026 года:

Китай — 7,7 миллиарда долларов; Россия — 5,8 миллиарда долларов; Казахстан — 2,3 миллиарда долларов; Турция — 1,2 миллиарда долларов; Афганистан — 915,8 миллиона долларов; Франция — 771,9 миллиона долларов; Республика Корея — 747,8 миллиона долларов; ОАЭ — 746,6 миллиона долларов; Германия — 501,9 миллиона долларов; Кыргызская Республика — 469 миллионов долларов.

География торговли расширяется

Статистика показывает, что внешнеторговые связи Узбекистана активно развиваются не только с соседними и традиционными партнерами, но и со странами Европы, Азии и Ближнего Востока.

В настоящее время доминирование Китая и России в общем списке сохраняется. Особый интерес вызывает то, как в дальнейшем изменится объем торговли с Францией, ОАЭ и Южной Кореей.