Названы ТОП-10 крупнейших торговых партнеров Узбекистана
За первые пять месяцев 2026 года Узбекистан осуществлял внешнеторговые связи со 185 странами. По данным Национального статистического комитета, Китай и Россия с большим отрывом лидируют в торговом обороте страны.
В списке, наряду с соседними государствами, также присутствуют Франция, Германия, Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты.
Китай сохранил первое место
В январе–мае 2026 года внешнеторговый оборот Узбекистана с Китаем составил 7,7 миллиарда долларов США.
Таким образом, Китай стал крупнейшим торговым партнером страны. Второе место заняла Российская Федерация с показателем 5,8 миллиарда долларов.
На третьем месте оказался Казахстан. Торговый оборот между двумя странами достиг 2,3 миллиарда долларов.
Турция и Афганистан также на высоких позициях
Турция заняла четвертое место во внешнеторговом обороте Узбекистана с показателем 1,2 миллиарда долларов.
Объем торговли с Афганистаном составил 915,8 миллиона долларов, что стало пятым результатом в рейтинге стран.
Этот показатель демонстрирует, что Афганистан остается одним из важных региональных торговых рынков для Узбекистана.
Франция опередила азиатские страны
Примечательно, что Франция заняла высокую позицию в списке. Торговый оборот между двумя странами достиг 771,9 миллиона долларов.
С этим показателем Франция с небольшим отрывом опередила Южную Корею и ОАЭ:
Республика Корея — 747,8 миллиона долларов;
ОАЭ — 746,6 миллиона долларов.
ТОП-10 торговых партнеров Узбекистана
Страны-лидеры по внешнеторговому обороту в январе–мае 2026 года:
Китай — 7,7 миллиарда долларов;
Россия — 5,8 миллиарда долларов;
Казахстан — 2,3 миллиарда долларов;
Турция — 1,2 миллиарда долларов;
Афганистан — 915,8 миллиона долларов;
Франция — 771,9 миллиона долларов;
Республика Корея — 747,8 миллиона долларов;
ОАЭ — 746,6 миллиона долларов;
Германия — 501,9 миллиона долларов;
Кыргызская Республика — 469 миллионов долларов.
География торговли расширяется
Статистика показывает, что внешнеторговые связи Узбекистана активно развиваются не только с соседними и традиционными партнерами, но и со странами Европы, Азии и Ближнего Востока.
В настоящее время доминирование Китая и России в общем списке сохраняется. Особый интерес вызывает то, как в дальнейшем изменится объем торговли с Францией, ОАЭ и Южной Кореей.
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