«Изобретение» в жару: забавный лайфхак из соцсетей стал вирусным

В знойные летние дни в социальных сетях часто появляются различные способы спасения от жары. Однако на этот раз видеоролик привлек внимание тысяч пользователей своей комичностью.

На кадрах видно, как молодой человек, лежа на деревянном топчане, пытается «спастись» от жары, направляя воду прямо на свое тело через шланг, прикрепленный к вентилятору. Как и ожидалось, этот необычный «лайфхак» вызвал у многих смех.

И вентилятор, и вода — одновременно

На видео парень решил «усовершенствовать» обычный вентилятор.

Он прикрепил к нему шланг и направил поток воды прямо на себя. В результате он пытается одновременно наслаждаться и ветром, и прохладной водой.

Однако то, что вода иногда бьет ему прямо в лицо, делает видео еще более забавным.

В социальных сетях множатся шутки

После того как видео распространилось, пользователи начали оставлять в комментариях различные шутки.

Некоторые назвали это «самым дешевым кондиционером против жары», а другие пошутили, назвав это «лайфхаком инженерного уровня».

Многие отметили, что вполне естественно, что в сильную летнюю жару люди придумывают самые разные идеи.

Но специалисты советуют быть осторожными

Хотя видео было воспринято как шутка, специалисты напоминают, что использование электроприборов в сочетании с водой может быть опасным.

Приближение воды к электрическому вентилятору может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током. Поэтому повторять подобные эксперименты не рекомендуется.

Забавное видео стало героем дня

В любом случае, это видео стало одним из самых интересных и комичных моментов лета. Этот «лайфхак», придуманный для спасения от жары, подарил больше смеха, чем практической пользы, и быстро распространился в социальных сетях.