Райан Гандра нокаутировал соперника в первом раунде на UFC 329 (видео)

·33·Спорт
Райан Гандра нокаутировал соперника в первом раунде на UFC 329 (видео)

Бразильский боец Райан Гандра одержал очередную яркую победу на турнире UFC 329. Спортсмен, выступающий в средней весовой категории, отправил американца Закари Риза в технический нокаут уже в первом раунде.

Этим результатом Гандра довел свою победную серию до девяти поединков и показал фанатам UFC, что в лиге появился еще один серьезный претендент.

Бой завершился в первом же раунде

Гандра начал поединок очень активно и сразу стал оказывать давление на соперника.

В решающий момент бразилец нанес мощный удар левой рукой, отправив Закари Риза в тяжелое положение. После вмешательства рефери бой был остановлен, а победа присуждена техническим нокаутом.

Девятая победа подряд

Для Райана Гандры этот результат стал девятой победой кряду.

Также он довел общее количество побед в своей профессиональной карьере до 10. Этот показатель подтверждает, что бразилец становится одним из самых перспективных бойцов в среднем весе.

Риз потерпел четвертое поражение

Для Закари Риза этот бой стал четвертым поражением в карьере.

Американский спортсмен пропустил мощный удар в первом же раунде и не смог продолжить поединок.

Гандру теперь ждут более крупные бои

Столь уверенная победа на UFC 329 может приблизить Гандру к соперникам из верхней части рейтинга.

Теперь главный вопрос — кого UFC выставит против бразильца, одержавшего девять побед подряд?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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