Люк Райли оформил нокаут в первом раунде на UFC 329 (видео)
Непобежденный Люк Райли одержал еще одну уверенную победу на турнире UFC 329. Он нокаутировал Кая Камаку в первом раунде, доведя свой профессиональный рекорд до 14-0.
Этот результат стал третьей победой Райли в UFC. Камака же потерпел первое поражение после возвращения в промоушен.
Бой продлился менее пяти минут
Несмотря на опыт выступлений в крупных промоушенах, на этот раз Кай Камака не смог взять темп боя под свой контроль.
Люк Райли усилил давление уже в первом раунде и провел решающую атаку. Камака не смог продолжить бой после пропущенных ударов, и рефери остановил поединок.
Рекорд Райли снова улучшился
После этой победы общий рекорд Люка Райли составляет:
14 побед;
0 поражений.
В UFC он провел три боя и во всех трех одержал победы.
Камака впервые проиграл после возвращения
Для Кая Камаки этот результат стал восьмым поражением в карьере.
Его текущий профессиональный рекорд:
18 побед;
8 поражений;
1 ничья.
Камака надеялся на хорошие результаты после возвращения в UFC, но в бою против Райли был остановлен уже в первом раунде.
Райли ждут большие испытания
Люк Райли, не проигравший ни разу за 14 боев, становится одним из самых перспективных бойцов дивизиона.
Победа нокаутом на UFC 329 приблизила его к более рейтинговым соперникам. Теперь всех интересует, кого промоушен выставит против непобежденного бойца следующим.
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