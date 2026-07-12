Люк Райли оформил нокаут в первом раунде на UFC 329 (видео)

Непобежденный Люк Райли одержал еще одну уверенную победу на турнире UFC 329. Он нокаутировал Кая Камаку в первом раунде, доведя свой профессиональный рекорд до 14-0.

Этот результат стал третьей победой Райли в UFC. Камака же потерпел первое поражение после возвращения в промоушен.

Бой продлился менее пяти минут

Несмотря на опыт выступлений в крупных промоушенах, на этот раз Кай Камака не смог взять темп боя под свой контроль.

Люк Райли усилил давление уже в первом раунде и провел решающую атаку. Камака не смог продолжить бой после пропущенных ударов, и рефери остановил поединок.

Рекорд Райли снова улучшился

После этой победы общий рекорд Люка Райли составляет:

14 побед;

0 поражений.

В UFC он провел три боя и во всех трех одержал победы.

Камака впервые проиграл после возвращения

Для Кая Камаки этот результат стал восьмым поражением в карьере.

Его текущий профессиональный рекорд:

18 побед;

8 поражений;

1 ничья.

Камака надеялся на хорошие результаты после возвращения в UFC, но в бою против Райли был остановлен уже в первом раунде.

Райли ждут большие испытания

Люк Райли, не проигравший ни разу за 14 боев, становится одним из самых перспективных бойцов дивизиона.

Победа нокаутом на UFC 329 приблизила его к более рейтинговым соперникам. Теперь всех интересует, кого промоушен выставит против непобежденного бойца следующим.