Юрген Клопп согласился возглавить сборную Германии

·30·Спорт
Юрген Клопп согласился возглавить сборную Германии

Немецкий футбольный союз (ДФБ) достиг соглашения с известным специалистом Юргеном Клоппом. Согласно информации издания Sky Sports Германй, бывший наставник «Ливерпуля» принципиально согласился занять пост главного тренера «Бундестим». Ожидается, что это назначение станет началом новой эры для немецкого футбола, который в последние годы терпел неудачи на крупных турнирах. Об этом сообщает Goal.com .

Решающий этап переговоров прошел в Нью-Йорке, США. Президент ДФБ Бернд Нойендорф и вице-президент Ханс-Йоахим Ватцке лично встретились с Клоппом, чтобы обсудить основные пункты контракта. Соглашение между сторонами рассчитано до чемпионата мира 2030 года, что свидетельствует о стремлении руководства немецкого футбола к долгосрочной стабильности.

Ситуация с Red Булл и креативное решение

Несмотря на достижение принципиальной договоренности, перед официальным объявлением существует одно техническое препятствие. В настоящее время Юрген Клопп занимает должность руководителя глобального футбольного отдела компании Red Булл. В начале следующей недели в Нью-Йорке запланированы финальные переговоры с главой Red Булл Оливером Минцлаффом, на которых будут рассмотрены условия ухода Клоппа из организации.

Как сообщает Goal.com, ДФБ работает над креативным решением, чтобы избежать выплаты крупной неустойки. Согласно ему, Клопп может одновременно оставаться главным тренером сборной Германии и амбассадором бренда Red Булл. Такая сделка выгодна обеим сторонам и позволит компании продолжить сотрудничество с одним из самых известных тренеров мира.

Новый тренерский штаб и тактические изменения

С приходом в сборную Юрген Клопп планирует провести масштабные реформы в тренерском штабе. Он намерен привлечь своих доверенных помощников, сыгравших важную роль в его успехах в «Ливерпуле» и дортмундской «Боруссии». В частности, ожидается, что такие специалисты, как Петер Кравиц и Пепйн Лейндерс, начнут работу вместе с Клоппом.

Эти назначения свидетельствуют о кардинальном изменении игрового стиля сборной Германии. Клопп намерен привнести на международную арену свою уникальную философию высокоинтенсивного «гегенпрессинга». Это существенно отличается от тактического подхода времен Юлиана Нагельсмана и должно повысить агрессивность игры команды.

Напомним, что Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» после девяти лет работы по окончании сезона 2023-24. Его приход в сборную вселяет большие надежды в немецких болельщиков, поскольку Клопп является одним из немногих тренеров, выигравших практически все престижные трофеи на клубном уровне.

Журген КлоппГерманияФутболТрансферRed Bull
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Jahongir Tursunov
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