Травма Джуда Беллингема: состояние звезды сборной Англии вызывает опасения

·49·Спорт
Травма Джуда Беллингема: состояние звезды сборной Англии вызывает опасения

Ведущий полузащитник сборной Англии и клуба «Реал Мадрид» Джуд Беллингем вновь оказался в центре внимания из-за проблем с травмой. В ходе четвертьфинального матча чемпионата мира против Норвегии появились кадры, на которых футболист держится за левое плечо, демонстрируя болевые ощущения. Эта ситуация вызвала серьезную обеспокоенность не только у болельщиков, но и у тренерского штаба сборной. Об этом сообщает Goal.com.

Во время напряженной встречи на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами камеры зафиксировали, как 23-летняя звезда держится за плечо с гримасой боли после столкновения с соперником. Примечательно, что ранее Беллингем уже перенес операцию для устранения этой проблемы, однако игра против Норвегии породила предположения о том, что он мог не восстановиться полностью.

Контроль медицинского штаба и беспокойство полузащитника

На 30-й минуте матча, во время паузы на водопой, когда главный тренер Томас Тухель давал тактические указания, Беллингем долго беседовал с физиотерапевтом команды. По сообщению Goal.com, он жаловался именно на дискомфорт в плечевом суставе. Также во время послематчевого интервью футболист неоднократно касался плеча, не в силах скрыть боль.

Джуд Беллингем в прошлом открыто говорил не только о физическом, но и о психологическом влиянии этой травмы. По его словам, страх получить повторное повреждение плеча мешал ему показывать игру самого высокого уровня. «Травма плеча влияла на все мое тело. Я не мог играть в полную силу, думая, что если упаду, сустав снова вылетит», — признавался футболист перед операцией.

Для сборной Англии здоровье Беллингема имеет критическое значение. Согласно статистике, 9 из 12 голов, забитых футболистом за сборную, пришлись именно на крупные турниры. По этой причине Томас Тухель видит в нем главное оружие команды в самые важные моменты. В настоящее время медицинский персонал делает все возможное, чтобы подготовить игрока к следующему решающему матчу.

Следующий соперник — Аргентина

Сборную Англии ждет еще более сложное испытание. Завоевав путевку в полуфинал, «три льва» теперь отправляются в Атланту. Там их соперником станет сборная Аргентины во главе с Лионельем Месси. Участие Беллингема в противостоянии с 39-летней легендой остается под вопросом.

Если Беллингем выбудет из строя из-за этой травмы, это может стать невосполнимой потерей для Англии. «Реал Мадрид» также внимательно следит за состоянием своей звезды, поскольку клуб не хочет лишиться услуг своего лидера в оставшейся части сезона. Углубленное медицинское обследование, которое будет проведено в ближайшие часы, прояснит, сможет ли футболист принять участие в полуфинале.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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