Килиан Мбаппе восстановился после травмы: капитан сборной Франции сыграет против Испании

Сборная Франции и футбольные болельщики по всему миру могут выдохнуть. Стало известно, что капитан команды Килиан Мбаппе не получил серьезной травмы перед полуфиналом чемпионата мира. После того как нападающий «Реал Мадрида» досрочно покинул поле в четвертьфинальном матче против Марокко из-за повреждения голеностопа, его участие в следующих играх оставалось под вопросом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Однако последние кадры из расположения сборной Франции показывают, что поводов для беспокойства нет. По данным издания Goal.com, 27-летний нападающий в отеле команды шутил и пребывал в отличном настроении в компании легендарного Тьерри Анри, Майкла Олисе и Жан-Филиппа Матета. Было замечено, что в его движениях не осталось и следа от дискомфорта в области голеностопа.

Отличные новости для Дидье Дешама и команды

Возвращение капитана в строй — огромное преимущество для главного тренера Дидье Дешама. Когда на 77-й минуте матча с Марокко Мбаппе был заменен, многих обеспокоил лед, приложенный к его ноге. Тогда тренер подтвердил, что у Килиана были небольшие боли в голеностопе, но, по информации Форбес, сам футболист заявил, что полностью готов к полуфиналу в Далласе.

Килиан Мбаппе показывает феноменальную игру на текущем турнире. Он довел количество своих голов на чемпионатах мира до 20. Также он стал первым футболистом в истории сборной Франции, принявшим непосредственное участие в 100 голах (64 гола и 36 результативных передач). В настоящее время он делит с Лионельем Месси лидерство в гонке за «Золотую бутсу» с 8 голами.

Специальный визит и предупреждение от Тьерри Анри

Легенда французского футбола Тьерри Анри после победы в четвертьфинале зашел в раздевалку, чтобы поздравить игроков. Чемпион мира 1998 года высоко оценил дух команды, но призвал их не расслабляться. «Приятно видеть такой энтузиазм, но мы пока только в полуфинале. Мы хотим дойти до конца», — подчеркнул Анри.

Сборная Франции нацелена на выход в финал чемпионата мира третий раз подряд. Ожидается, что матч против Испании во вторник станет одной из самых напряженных игр турнира. Здоровье Мбаппе и его возвращение в состав делают путь «трехцветных» к финалу более ясным.