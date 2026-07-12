Лионель Месси впервые в карьере против Англии: историческое противостояние на Чемпионате мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси близок к достижению одной из немногих целей, которые еще не покорились ему за всю его легендарную карьеру. В полуфинале Чемпионата мира 2026 года сборные Аргентины и Англии сойдутся в очном поединке. Этот матч станет не только центральной игрой турнира, но и войдет в историю как уникальный дебют Месси на международной арене. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В четвертьфинале сборная Аргентины обыграла Швейцарию в дополнительное время со счетом 3:1, а сборная Англии под руководством Томаса Тухеля прошла барьер в лице Норвегии со счетом 2:1. Таким образом, в полуфинале, который примет город Атланта, сойдутся два гиганта футбольного мира. По информации Goal.com, 39-летний Месси за свою многолетнюю карьеру еще ни разу не выходил на поле против сборной Англии.

Наследие Марадоны и новый вызов

Противостояние между Аргентиной и Англией занимает особое место в истории футбола. Особенно легендарный статус этому соперничеству придали два знаменитых гола Диего Марадоны на Чемпионате мира 1986 года. Лионель Месси отметил, что, хотя он и не видел те события вживую, эта история течет в крови каждого аргентинца.

«Матч против Англии всегда имеет особое значение, потому что они — одна из сильнейших команд мира. Я играл почти против всех топовых сборных, за исключением Англии. Именно поэтому я с нетерпением жду этой встречи. Мы рассматриваем этот матч как полуфинал Чемпионата мира и приложим все силы для победы», — поделился своими мыслями звездный игрок «Интер Майами».

Лионель Месси демонстрирует великолепную спортивную форму на текущем турнире. В настоящее время он с 8 голами возглавляет гонку бомбардиров вместе с Килианом Мбаппе. Примечательно, что Месси стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов мира — общее количество голов на его счету достигло 21. На групповом этапе и в первых раундах плей-офф он успел поразить ворота Алжира, Австрии, Иордании, Кабо-Верде и Египта.

Рекорды и ожидаемая битва

Хотя в тяжелом матче против Швейцарии Месси не удалось забить, он сделал важную голевую передачу. Это прервало его серию из забитых мячей, которая началась еще с игры против Австралии на турнире в Катаре в 2022 году. Тем не менее, капитан аргентинцев в очередной раз доказывает, что командный успех важнее любых личных рекордов.

Этот полуфинал важен не только как путевка в финал, но и как столкновение двух разных футбольных школ. В то время как сборная Англии под руководством Томаса Тухеля показывает дисциплинированную и атакующую игру, Аргентина предстает как опытная и волевая команда, сформированная вокруг Лионелья Месси. Игра в Атланте, несомненно, будет в центре внимания всего мирового футбольного сообщества.