«Навбахор» усилился двумя игроками сборной: похоже, у Намангана большие планы

·0·Спорт
«Навбахор» усилился двумя игроками сборной: похоже, у Намангана большие планы

«Навбахор» серьезно укрепляет состав перед началом второго круга. Наманганский клуб пополнили члены сборной Узбекистана Абдулла Абдуллаев и Асадбек Рахимжонов.

Два новых имени — один важный сигнал

Как сообщает пресс-служба УзПФЛ, «Навбахор» подписал контракты с Абдуллой Абдуллаевым и Асадбеком Рахимжоновым.

Абдуллаев подписал соглашение с «соколами», рассчитанное до конца 2026 года. Асадбек Рахимжонов будет защищать честь «Навбахора» до конца 2027 года.

Эти трансферы показывают, что наманганский клуб во втором круге намерен не просто участвовать, а всерьез бороться за высокие места.

Абдуллаев привносит опыт

Абдулла Абдуллаев — один из тех футболистов, кто накопил значительный опыт в составе национальной сборной Узбекистана.

Его приход в «Навбахор» может придать команде стабильности, особенно в защите и центре поля. Такие футболисты отличаются хладнокровием, бойцовскими качествами и опытом в решающих матчах.

Для наманганцев это важный шаг: во втором круге каждое очко будет на вес золота, и в такие моменты игрок уровня сборной — это большой плюс.

Рахимжонов — трансфер и на перспективу

Подписание контракта с Асадбеком Рахимжоновым до конца 2027 года показывает, что клуб действует с прицелом на долгосрочную перспективу.

Для молодого футболиста игра за «Навбахор» — это огромная возможность. В Намангане высоки как давление болельщиков, так и требования. Если Рахимжонов быстро адаптируется к этой среде, он может стать одной из ключевых фигур команды.

Этот трансфер выглядит как инвестиция не только на текущий сезон, но и на последующие годы.

«Соколы» готовятся ко второму кругу

«Навбахор» начнет второй круг матчем против АГМК.

Игра против АГМК сразу станет серьезным испытанием для наманганцев. Именно в таких встречах будет видно, насколько быстро новые футболисты впишутся в команду.

Времени мало, а требования высоки. Болельщики «Навбахора» ждут результата, и клуб своими трансферами посылает именно этот сигнал: борьба продолжается.

Что изменят трансферы?

Приход двух членов сборной усилит конкуренцию в «Навбахоре». Это даст тренерскому штабу больше вариантов при выборе состава.

Футболист

Срок контракта

Значимость для клуба

Абдулла Абдуллаев

до конца 2026 года

опыт и стабильность

Асадбек Рахимжонов

до конца 2027 года

молодость, энергия и потенциал на будущее

Такие дополнения могут повлиять как на качество игры команды, так и на внутреннюю конкуренцию.

Ожидания в Намангане снова выросли

«Навбахор» всегда был клубом с огромной армией болельщиков. Поэтому каждый трансфер в Намангане обсуждается особо тщательно.

Приход Абдуллаева и Рахимжонова — это не просто ротация, а знак того, что клуб серьезно готовится ко второму кругу.

Теперь главный вопрос один: смогут ли новые футболисты вернуть «Навбахор» в борьбу за высокие места во втором круге?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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