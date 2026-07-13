Славен Билич вернулся в Хорватию: новая эра после Далича...

В сборной Хорватии завершилась великая эпоха, и на сцену вновь вернулось знакомое имя. После 9 лет работы Златко Далича руководство национальной командой снова доверено Славену Биличу.

HNS принял решение единогласно

Хорватский футбольный союз (HNS) официально объявил о назначении Славена Билича главным тренером национальной сборной.

Согласно заявлению организации, предложение президента HNS Мариана Кустича было единогласно поддержано Исполнительным комитетом.

Перед принятием решения кандидатуру Билича также полностью одобрила экспертная комиссия федерации.

Как завершилась эра Далича?

Ранее Хорватия попрощалась с турниром, уступив Португалии со счетом 1:2 в 1/16 финала ЧМ-2026.

После этого Златко Далич покинул пост главного тренера сборной спустя 9 лет работы.

Далич останется в истории хорватского футбола как один из самых успешных тренеров. В его эпоху команда дошла до финала чемпионата мира 2018 года и до полуфинала на мундиале 2022 года.

Второе возвращение для Билича

Славен Билич хорошо знаком со сборной Хорватии. Он уже возглавлял национальную команду в 2006–2012 годах.

В тот период Хорватия выглядела боевой, характерной и атакующей командой. Теперь же перед Биличем стоит совсем другая задача: безболезненно провести смену поколений после Далича.

Тренер Период Главное событие Славен Билич 2006–2012 Четвертьфинал Евро-2008 Златко Далич 2017–2026 Финал ЧМ-2018, полуфинал ЧМ-2022 Славен Билич с 2026 года начался новый этап

Где работал Билич?

За свою карьеру Билич работал главным тренером в ряде клубов. Среди них «Локомотив», «Бешикташ», «Вест Хэм», «Аль-Иттихад», «Вест Бромвич», «Уотфорд» и другие команды.

Его опыт в различных чемпионатах может быть полезен для Хорватии. Ведь сборная сейчас вступает в сложный этап: громкие имена постепенно уходят, а новые лидеры еще должны полностью закрепиться на своих позициях.

Какая задача стоит перед Хорватией?

В последние годы Хорватия зарекомендовала себя как стабильная сила в мировом футболе. Но после ухода Далича дальнейшее направление команды остается большим вопросом.

Задача Билича — не просто добиваться результата. Он должен сохранить дух команды, интегрировать новых футболистов в основной состав и подготовить Хорватию к следующим крупным турнирам.

Здесь не сработает режим «я вернулся, и все автоматически станет отлично». В футболе ностальгия прекрасна, но очки приносят тактика и результат.

Романтика возвращения и реальное давление

Возвращение Билича — эмоциональное событие для болельщиков. Он хорошо знает атмосферу национальной сборной, характер хорватского футбола и давление крупных турниров.

Но это возвращение сопровождается и огромным давлением. Каждый результат после Далича будет сравниваться. Каждое поражение может вызвать дискуссии в духе «при Даличе такого не было».

Поэтому первая задача для Билича — быстро восстановить доверие и дать команде четкую игровую идею.

В Хорватии открыта новая страница

Возвращение Славена Билича в сборную Хорватии открыло новую страницу в истории национальной команды. С одной стороны, он хорошо знакомый специалист, а с другой — совершенно новые условия и новое поколение.

Теперь главный вопрос в том: сможет ли Билич со второй попытки снова превратить Хорватию в одну из самых опасных команд Европы?