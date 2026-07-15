В России представлена система Паутина для защиты стратегических объектов от дронов

·2·Технологии
В России представлена система Паутина для защиты стратегических объектов от дронов

В эпоху современных военных конфликтов и технологического прогресса защита объектов критической инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стала актуальной задачей. Компания «РТ — проектные технологии», входящая в госкорпорацию «Ростех», представила комплекс Паутина, разработанный именно для этих целей. Система направлена на обеспечение физической защиты стратегических точек, таких как нефтебазы и электрические подстанции. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Система Паутина состоит из модульных металлических конструкций, создающих прочную сетчатую оболочку вокруг защищаемого объекта. Разработчики отмечают, что комплекс способен эффективно работать даже в самых суровых условиях. По данным иксбт.ком, презентация системы состоялась в рамках специальной миссии в Тверской области и привлекла внимание специалистов.

Технические возможности и уровень прочности

Главным преимуществом новой разработки является её высокая механическая стойкость. В базовой конфигурации комплекс Паутина способен выдержать прямое попадание дрона весом до 200 кг, движущегося со скоростью 250 км/ч. Этот показатель достаточен для отражения ударов многих широко используемых сегодня дронов-камикадзе.

Комплекс адаптирован для сооружений различных размеров и может охватывать здания высотой более 25 метров и территории любой площади. В настоящее время система проходит опытно-промышленную эксплуатацию на ряде объектов топливно-энергетического комплекса. Эти испытания призваны подтвердить эффективность системы в реальных условиях.

Простой монтаж и пожарная безопасность

Конструкция состоит преимущественно из несущих опор, усиленной сетки и креплений. Особенностью проекта является то, что все элементы соединяются с помощью болтовых соединений. Это исключает необходимость проведения сварочных работ при монтаже. Такой подход позволяет устанавливать систему даже в стесненных условиях и на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Также комплекс Паутина обладает гибкой архитектурой. При необходимости конструкцию можно усилить или расширить без переработки всего проекта. Эта особенность помогает оперативно модернизировать систему защиты в зависимости от изменения значимости объекта или уровня потенциальной угрозы.

По мнению экспертов, такие системы пассивной защиты дают максимальный результат при использовании в сочетании со средствами радиоэлектронной борьбы. Ожидается, что Паутина станет надежным барьером для защиты от угроз дронов не только нефтяных терминалов и электростанций, но и крупных складских комплексов и других важных промышленных объектов.

ТехнологииРостехДроныБезопасностьPautina
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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