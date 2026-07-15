Jeep Компасс 4ксе: представлен новый электрический внедорожник легендарного бренда

·23·Авто
Jeep Компасс 4ксе: представлен новый электрический внедорожник легендарного бренда

В преддверии празднования своего 85-летия американский бренд Jeep активно реализует новую стратегию в составе концерна Stellantis. Стремясь укрепить свои позиции на европейском рынке, компания представила флагманскую версию третьего поколения Компасс — полностью электрический внедорожник Jeep Компасс 4ксе. Эта новинка является важной частью плана бренда по расширению модельного ряда в три раза к 2030 году. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Новый Jeep Компасс 4ксе построен на платформе СТЛА Медиум от Stellantis, техническую базу которой также используют такие модели, как Peugeot 3008 и Китроен К5 Аиркросс. Однако инженеры Jeep уделили особое внимание тому, чтобы этот кроссовер не остался просто «городским автомобилем». Благодаря своему внешнему виду и техническим возможностям он превратился в настоящего бойца бездорожья, способного противостоять таким серьезным конкурентам, как Land Rover.

Техническая мощность и система полного привода

Главная особенность модели Компасс 4ксе — двухмоторная силовая установка. На каждой оси расположен по одному электродвигателю, которые в совокупности развивают мощность 370 лошадиных сил. Этот показатель обеспечивает автомобилю динамичное движение не только в условиях бездорожья, но и на асфальтированных дорогах. Также через специальный режим Sport доступна возможность перенаправления до 70 процентов крутящего момента на задние колеса.

В семействе Jeep Компасс именно версия 4ксе является единственной моделью, которая в стандартной комплектации оснащена системой полного привода (AWD). Все остальные модификации, включая мягкие гибриды и обычные электрические версии, приводятся в движение только передними колесами. Это делает модель 4ксе наиболее привлекательным выбором для преданных поклонников бренда.

Специальная подготовка для бездорожья

Внешне новый электрический кроссовер демонстрирует свою готовность к приключениям. Дорожный просвет (клиренс) автомобиля увеличен на 10 мм, а бамперы были переработаны для улучшения углов въезда и съезда. Ярко-красные буксировочные проушины в передней и задней частях автомобиля свидетельствуют о его серьезном характере.

Для облегчения передвижения по бездорожью автомобиль оснащен следующими технологиями:

  • Специальный режим движения Муд/Санд (Грязь и песок);
  • Режим Снов (Снег);
  • Хилл Дескент Контрол — система безопасного спуска с горы;
  • Симуляция блокировки дифференциала с электронным управлением.

После вхождения в состав Stellantis бренд Jeep остается верен своей философии «свободного выбора». Это позволяет потребителям выбирать между бензиновыми, гибридными и полностью электрическими версиями в рамках одной модели. В то время как на рынке Узбекистана растет спрос на кроссоверы BYD и других брендов, электрические автомобили с профессиональными характеристиками внедорожника, такие как Jeep Компасс 4ксе, несомненно, найдут своих покупателей.

В настоящее время Jeep стремится значительно увеличить свои продажи на европейском рынке. К 2030 году компания планирует представить новые кроссоверы в сегментах Б и Д. Компасс 4ксе открывает новую эру, сочетая традиционный «ковбойский» имидж бренда с современными «зелеными» технологиями.

JeepCompass 4xeЭлектромобильStellantisКроссовер
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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