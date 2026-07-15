Норвегия проиграла в четвертьфинале, но в Осло её встретили как победителей
Сборная Норвегии, завершившая свой путь на ЧМ-2026 в четвертьфинале, была встречена на родине как герои. На улицы Осло вышли десятки тысяч болельщиков, в церемонии также принял участие кронпринц Хокон.
Четвертьфинал — не поражение, а исторический результат
Сборная Норвегии завершила свое выступление на Чемпионате мира в четвертьфинале. Однако в стране этот результат восприняли не как поражение, а как большой шаг в истории национального футбола.
Скандинавы удивили весь мир, обыграв в плей-офф Бразилию. Именно эта победа вывела участие Норвегии на мундиале на исторический уровень.
Хотя вылет в четвертьфинале от Англии был болезненным, для болельщиков команда уже выполнила свою задачу.
В Осло собрались десятки тысяч болельщиков
Когда команда вернулась в страну, Осло превратился в настоящий футбольный праздник. По имеющимся данным, встретить футболистов собралось от 90 до более чем 100 тысяч болельщиков.
Для страны с не самым большим населением это огромный показатель. Улицы, площади и окрестности дворца были заполнены фанатами в национальных цветах.
Статус
Информация
Команда
Сборная Норвегии
Результат ЧМ-2026
четвертьфинал
Главная победа
Победа над Бразилией в плей-офф
Количество болельщиков
около 90–100 тысяч и более
Участник церемонии
кронпринц Хокон
Ставшее символом движение
Викинг Ров
Принц Хокон также среди болельщиков
В церемонии встречи принял участие и кронпринц Норвегии Хокон. Он разделил праздничную атмосферу вместе с болельщиками и футболистами.
Одним из самых запоминающихся моментов стал «Викинг Ров» (гребля викингов). Это движение стало особым символом для сборной Норвегии и её фанатов на протяжении всего турнира.
Если на поле футболисты сражались, то на трибунах болельщики придавали им «викингский» дух. А на церемонии в Осло это движение стало символом национальной гордости.
Победа над Бразилией изменила всё
Самым ярким моментом Норвегии на мундиале стала победа над Бразилией. Обыграть пятикратных чемпионов мира в плей-офф — грандиозное событие для любой сборной.
Для Норвегии этот результат приобрел еще большее значение. Ведь страна долгие годы не чувствовала такого внимания мирового футбольного сообщества.
Именно эта победа превратила команду в глазах болельщиков не в «сборную, остановившуюся в четвертьфинале», а в «поколение, которое написало историю».
Почему болельщики так горды?
Путь Норвегии на мундиале измеряется не только результатом. Команда смогла объединить всю страну вокруг футбола.
Эрлинг Холанд и его товарищи по команде боролись за победу на поле, а болельщики воспринимали каждый матч как крупное национальное событие.
Главное здесь в том, что Норвегия вернула себя на большую сцену футбольного мира. И это возвращение было не тихим, а очень громким.
Викинг Ров — символ турнира
Движение «Викинг Ров» стало одним из самых узнаваемых знаков норвежских болельщиков на ЧМ-2026.
В этом движении есть сила, единство и скандинавский дух. Когда футболисты вернулись, повторилась та же сцена — болельщики, сборная и принц Хокон в одном ритме праздновали исторический поход Норвегии.
В футболе иногда можно остаться в памяти страны, даже не выиграв кубок. Норвегия написала именно такую историю.
Начнется ли для команды новый этап?
Теперь главный вопрос для Норвегии — останется ли этот успех разовым всплеском или станет отправной точкой для нового поколения?
Результат на мундиале придал команде огромную уверенность. Болельщики теперь будут ждать от Норвегии не просто участия, а больших целей.
Это, с одной стороны, давление, а с другой — большие возможности.
Победа после поражения
Норвегия завершила ЧМ-2026 в четвертьфинале. Но церемония встречи в Осло ясно показала одно: для народа эта команда не проигравшая.
Они победили Бразилию, объединили всю страну и громко заявили о себе на Чемпионате мира.
Как вы думаете, сможет ли Норвегия с этим поколением дойти до финала на следующих крупных турнирах?
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