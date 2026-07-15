Норвегия проиграла в четвертьфинале, но в Осло её встретили как победителей

·27·Спорт
Норвегия проиграла в четвертьфинале, но в Осло её встретили как победителей

Сборная Норвегии, завершившая свой путь на ЧМ-2026 в четвертьфинале, была встречена на родине как герои. На улицы Осло вышли десятки тысяч болельщиков, в церемонии также принял участие кронпринц Хокон.

Четвертьфинал — не поражение, а исторический результат

Сборная Норвегии завершила свое выступление на Чемпионате мира в четвертьфинале. Однако в стране этот результат восприняли не как поражение, а как большой шаг в истории национального футбола.

Скандинавы удивили весь мир, обыграв в плей-офф Бразилию. Именно эта победа вывела участие Норвегии на мундиале на исторический уровень.

Хотя вылет в четвертьфинале от Англии был болезненным, для болельщиков команда уже выполнила свою задачу.

В Осло собрались десятки тысяч болельщиков

Когда команда вернулась в страну, Осло превратился в настоящий футбольный праздник. По имеющимся данным, встретить футболистов собралось от 90 до более чем 100 тысяч болельщиков.

Для страны с не самым большим населением это огромный показатель. Улицы, площади и окрестности дворца были заполнены фанатами в национальных цветах.

Статус

Информация

Команда

Сборная Норвегии

Результат ЧМ-2026

четвертьфинал

Главная победа

Победа над Бразилией в плей-офф

Количество болельщиков

около 90–100 тысяч и более

Участник церемонии

кронпринц Хокон

Ставшее символом движение

Викинг Ров

Принц Хокон также среди болельщиков

В церемонии встречи принял участие и кронпринц Норвегии Хокон. Он разделил праздничную атмосферу вместе с болельщиками и футболистами.

Одним из самых запоминающихся моментов стал «Викинг Ров» (гребля викингов). Это движение стало особым символом для сборной Норвегии и её фанатов на протяжении всего турнира.

Если на поле футболисты сражались, то на трибунах болельщики придавали им «викингский» дух. А на церемонии в Осло это движение стало символом национальной гордости.

Победа над Бразилией изменила всё

Самым ярким моментом Норвегии на мундиале стала победа над Бразилией. Обыграть пятикратных чемпионов мира в плей-офф — грандиозное событие для любой сборной.

Для Норвегии этот результат приобрел еще большее значение. Ведь страна долгие годы не чувствовала такого внимания мирового футбольного сообщества.

Именно эта победа превратила команду в глазах болельщиков не в «сборную, остановившуюся в четвертьфинале», а в «поколение, которое написало историю».

Почему болельщики так горды?

Путь Норвегии на мундиале измеряется не только результатом. Команда смогла объединить всю страну вокруг футбола.

Эрлинг Холанд и его товарищи по команде боролись за победу на поле, а болельщики воспринимали каждый матч как крупное национальное событие.

Главное здесь в том, что Норвегия вернула себя на большую сцену футбольного мира. И это возвращение было не тихим, а очень громким.

Викинг Ров — символ турнира

Движение «Викинг Ров» стало одним из самых узнаваемых знаков норвежских болельщиков на ЧМ-2026.

В этом движении есть сила, единство и скандинавский дух. Когда футболисты вернулись, повторилась та же сцена — болельщики, сборная и принц Хокон в одном ритме праздновали исторический поход Норвегии.

В футболе иногда можно остаться в памяти страны, даже не выиграв кубок. Норвегия написала именно такую историю.

Начнется ли для команды новый этап?

Теперь главный вопрос для Норвегии — останется ли этот успех разовым всплеском или станет отправной точкой для нового поколения?

Результат на мундиале придал команде огромную уверенность. Болельщики теперь будут ждать от Норвегии не просто участия, а больших целей.

Это, с одной стороны, давление, а с другой — большие возможности.

Победа после поражения

Норвегия завершила ЧМ-2026 в четвертьфинале. Но церемония встречи в Осло ясно показала одно: для народа эта команда не проигравшая.

Они победили Бразилию, объединили всю страну и громко заявили о себе на Чемпионате мира.

Как вы думаете, сможет ли Норвегия с этим поколением дойти до финала на следующих крупных турнирах?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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