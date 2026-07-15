Конфликт между Мейсоном Гринвудом и Атлетико Мадрид: футболист не ответил Симеоне

Переход английского нападающего Мейсона Гринвуда в турецкий клуб сопровождался неожиданными скандалами. Испанский «Атлетико Мадрид» в последний момент отказался от подписания игрока. Сообщается, что причиной стали непрофессиональное поведение футболиста во время переговоров и игнорирование представителей клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания ESPN, руководство «Атлетико Мадрид» и лично главный тренер команды Диего Симеоне видели в Гринвуде достойного преемника Антуана Гризманна. Однако в преддверии завершения трансферного процесса футболист и его окружение внезапно перестали выходить на связь. Эта ситуация вызвала резкое недовольство руководства мадридского клуба.

Звонки Симеоне остались без ответа

Согласно информации, Диего Симеоне неоднократно звонил и отправлял сообщения, чтобы лично поговорить с игроком, обсудить его будущую роль на стадионе «Метрополитано» и место в тактических схемах. Однако Гринвуд в течение двух дней игнорировал эти попытки. Как пишет Goal.com, «матрасники» расценили это как неуважение к клубу.

Руководители «Атлетико Мадрид» пришли к выводу, что такое поведение футболиста свидетельствует о низкой мотивации играть в столице Испании. В результате мадридский клуб решил отозвать предложение в размере 45 миллионов евро и выйти из борьбы за игрока. Это открыло путь для турецкого «Фенербахче».

Крупная покупка «Фенербахче»

Стамбульский клуб официально объявил о подписании четырехлетнего контракта с Гринвудом. Гигант турецкой Суперлиги достиг полного соглашения по стоимости трансфера с «Марселььем». Согласно сделке, «Фенербахче» выплатит трансферную сумму в размере 39 миллионов евро равными долями в течение трех лет.

Сам футболист будет получать в Турции чистую зарплату в размере около 7-8 миллионов евро в год. Несмотря на то, что общее предложение «Атлетико Мадрид» было более привлекательным в финансовом плане, представители Гринвуда предпочли условия личного контракта, предложенные турецким клубом. Нападающий, забивший в прошлом сезоне 26 голов во всех турнирах за «Марселььь», теперь будет выступать под руководством Жозе Моуринью.

Руководство «Фенербахче» ставит целью с помощью этого трансфера опередить своего главного конкурента «Галатасарай» и завоевать чемпионство. Приезд Гринвуда в Турцию был встречен местными болельщиками с большим восторгом, однако его конфликт с «Атлетико Мадрид» до сих пор обсуждается в футбольном сообществе.