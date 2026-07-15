В Великобритании вводят ночной «комендантский час» для подростков

Правительство Великобритании объявило о принятии жестких мер, направленных на защиту психического здоровья несовершеннолетних и предотвращение их зависимости от социальных сетей. Согласно новым правилам, для подростков 16 и 17 лет вводится ночной «комендантский час» на использование соцсетей. Эта мера призвана улучшить режим сна молодежи и защитить ее от негативного влияния онлайн-платформ. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно официальным данным, теперь для пользователей в возрасте 16 и 17 лет доступ к социальным сетям будет блокироваться по умолчанию (дефаулт) в ночное время с 00:00 до 06:00 утра. Это ограничение является логическим продолжением решения, принятого в прошлом месяце, о полном запрете доступа к ряду социальных приложений для детей младше 16 лет. Британские власти стремятся таким образом регулировать онлайн-жизнь молодого поколения.

Ограничение функций, вызывающих зависимость

Новые правила не ограничиваются только временными рамками. Манипулятивные функции, предназначенные для удержания внимания пользователя в социальных сетях, также будут отключены. В частности, функция непрерывного и автоматического воспроизведения видео (ауто-плай) для лиц 16–17 лет по умолчанию будет неактивна. Эта мера поможет сократить время, которое подростки проводят за просмотром контента.

Кроме того, правительство планирует регулировать использование чат-ботов на базе AI, таких как ChatGPT. Для пользователей младше 18 лет станут обязательными напоминания о необходимости регулярных перерывов при использовании онлайн-платформ. Ожидается, что этот комплекс мер сыграет важную роль в сохранении не только психического, но и физического здоровья молодежи.

Главная цель правительства — здоровое поколение

Министр науки, инноваций и технологий Великобритании Лиз Кендалл прокомментировала данное решение. Она отметила, что, хотя подростки старше 16 лет стали более самостоятельными, они все еще нуждаются в защите от опасных функций онлайн-мира, вызывающих привыкание.

«Эти новые меры крайне важны, чтобы помочь молодежи высыпаться, сосредоточиться на учебе, а также проводить больше времени с семьей и друзьями», — заявила министр. По данным Иксбт.ком, Великобритания опирается на опыт Австралии, которая недавно приняла одни из самых строгих в мире законов по ограничению социальных сетей для подростков.

В узбекистанском сегменте влияние социальных сетей на воспитание и здоровье молодежи также является одной из часто обсуждаемых тем. Британский опыт в будущем может стать примером для других стран, включая государства Центральной Азии, в вопросах цифровой безопасности и защиты детей. В настоящее время технологические гиганты работают над тем, какими техническими методами реализовать эти новые требования.