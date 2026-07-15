В Узбекистане раскрыто 662 киберпреступления
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
В рамках второго этапа оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с киберпреступностью было раскрыто 662 ранее совершенных преступления в сфере ИТ, сообщает Tashkent Today.
В отчетный период правоохранительные органы пресекли деятельность киберпреступников и лиц, занимавшихся незаконным майнингом. Мероприятия направлены на обеспечение цифровой безопасности и возмещение ущерба, нанесенного гражданам.
Сообщается, что в ходе проверок было выявлено 135 новых случаев киберпреступлений и 3 факта незаконного майнинга.
Пострадавшим гражданам было возвращено 3 млрд 864,3 млн сумов. Мероприятия по кибербезопасности продолжаются в рамках республиканской программы.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…