В Узбекистане раскрыто 662 киберпреступления

·0·Узбекистан
В Узбекистане раскрыто 662 киберпреступления

В рамках второго этапа оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с киберпреступностью было раскрыто 662 ранее совершенных преступления в сфере ИТ, сообщает Tashkent Today.

В отчетный период правоохранительные органы пресекли деятельность киберпреступников и лиц, занимавшихся незаконным майнингом. Мероприятия направлены на обеспечение цифровой безопасности и возмещение ущерба, нанесенного гражданам.

Сообщается, что в ходе проверок было выявлено 135 новых случаев киберпреступлений и 3 факта незаконного майнинга.

Пострадавшим гражданам было возвращено 3 млрд 864,3 млн сумов. Мероприятия по кибербезопасности продолжаются в рамках республиканской программы.

КибержиноятчиликITНоқонуний майнингКиберхавфсизлик
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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