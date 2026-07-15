В Мирзо-Улугбекском и Бектемирском районах отключат газ

15 июля в Мирзо-Улугбекском и Бектемирском районах Ташкента будет временно приостановлено газоснабжение.

Ограничение вводится в связи с проведением ремонтных работ. В махалле «Юзробод» Мирзо-Улугбекского района газа не будет с 10:00 до 17:00.

В Бектемирском районе подача природного газа будет приостановлена в махалле «Зилола» с 10:00 до 18:00.

Сообщается, что газоснабжение будет восстановлено по завершении технических работ.