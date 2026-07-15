Бензин, дизель или электромобиль: что выбрать для служебного авто

По мере расширения выбора на современном автомобильном рынке вопрос выбора наиболее подходящего типа двигателя для корпоративных клиентов и пользователей служебных автомобилей становится все более актуальным. На смену некогда популярным дизельным двигателям приходят гибридные и полностью электрические модели. Это связано не только с экологическими требованиями, но и с экономической эффективностью. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

На европейском рынке, в частности в Великобритании, эра дизельных двигателей началась с 2002 года. Тогда правительство ввело налоговые льготы для стимулирования использования транспортных средств с низким уровнем выбросов углекислого газа. В результате доля дизельных автомобилей на рынке служебного транспорта за короткое время выросла до 60 процентов. Однако в последние годы ужесточение стандартов выбросов и изменение общественного мнения привели к резкому падению спроса на этот тип двигателей.

Дизель и бензин: для кого и когда?

В настоящее время автомобили с дизельным двигателем сохраняются для узкого круга потребностей. Если водитель регулярно перевозит тяжелые грузы или часто совершает поездки на большие расстояния, дизель все еще не потерял своей актуальности. Также это остается оптимальным вариантом в регионах с ограниченным доступом к зарядным станциям. Однако многие автопроизводители отказываются от дизеля в своих линейках, переходя на бензиновые или гибридные версии.

Бензиновые автомобили остаются самым популярным выбором в глобальном масштабе. Благодаря современным технологиям, таким как системы прямого впрыска топлива и технология «милд-хйбрид» (мягкий гибрид), бензиновые двигатели приблизились к дизельным по экономичности. Основным преимуществом бензиновых моделей является их более низкая начальная стоимость и широкий выбор моделей.

Перспективы гибридных и электрических технологий

Гибридные автомобили (HEV и PHEV) сочетают в себе двигатель внутреннего сгорания и электромотор. Эта система значительно снижает расход топлива, особенно в городских условиях, где требуется частая остановка и движение. Многие корпоративные парки, переходя на гибридные модели, одновременно снижают вред для окружающей среды и уменьшают налоговую нагрузку.

По данным Британской ассоциации аренды и лизинга автомобилей (БВРЛА), в 2022 году дизельные двигатели стали наименее выбираемым типом топлива на рынке лизинга. Сегодня тем, кто выбирает служебный автомобиль, следует обратить внимание на следующие аспекты:

Дальность поездок и характер маршрутов;

Наличие возможности зарядки дома или на рабочем месте;

Местные налоговые льготы и ограничения экологических зон;

Стоимость последующей перепродажи автомобиля (ресале валуе).

Подводя итог, если у вас нет возможности зарядки и вы хотите более широкий выбор моделей, бензиновый или гибридный автомобиль — лучшее решение. Полностью электрические или плагин-гибриды остаются идеальным выбором для городских водителей, желающих максимально использовать налоговые льготы.