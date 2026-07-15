Бензин, дизель или электромобиль: что выбрать для служебного авто

·27·Авто
Бензин, дизель или электромобиль: что выбрать для служебного авто

По мере расширения выбора на современном автомобильном рынке вопрос выбора наиболее подходящего типа двигателя для корпоративных клиентов и пользователей служебных автомобилей становится все более актуальным. На смену некогда популярным дизельным двигателям приходят гибридные и полностью электрические модели. Это связано не только с экологическими требованиями, но и с экономической эффективностью. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

На европейском рынке, в частности в Великобритании, эра дизельных двигателей началась с 2002 года. Тогда правительство ввело налоговые льготы для стимулирования использования транспортных средств с низким уровнем выбросов углекислого газа. В результате доля дизельных автомобилей на рынке служебного транспорта за короткое время выросла до 60 процентов. Однако в последние годы ужесточение стандартов выбросов и изменение общественного мнения привели к резкому падению спроса на этот тип двигателей.

Дизель и бензин: для кого и когда?

В настоящее время автомобили с дизельным двигателем сохраняются для узкого круга потребностей. Если водитель регулярно перевозит тяжелые грузы или часто совершает поездки на большие расстояния, дизель все еще не потерял своей актуальности. Также это остается оптимальным вариантом в регионах с ограниченным доступом к зарядным станциям. Однако многие автопроизводители отказываются от дизеля в своих линейках, переходя на бензиновые или гибридные версии.

Бензиновые автомобили остаются самым популярным выбором в глобальном масштабе. Благодаря современным технологиям, таким как системы прямого впрыска топлива и технология «милд-хйбрид» (мягкий гибрид), бензиновые двигатели приблизились к дизельным по экономичности. Основным преимуществом бензиновых моделей является их более низкая начальная стоимость и широкий выбор моделей.

Перспективы гибридных и электрических технологий

Гибридные автомобили (HEV и PHEV) сочетают в себе двигатель внутреннего сгорания и электромотор. Эта система значительно снижает расход топлива, особенно в городских условиях, где требуется частая остановка и движение. Многие корпоративные парки, переходя на гибридные модели, одновременно снижают вред для окружающей среды и уменьшают налоговую нагрузку.

По данным Британской ассоциации аренды и лизинга автомобилей (БВРЛА), в 2022 году дизельные двигатели стали наименее выбираемым типом топлива на рынке лизинга. Сегодня тем, кто выбирает служебный автомобиль, следует обратить внимание на следующие аспекты:

  • Дальность поездок и характер маршрутов;
  • Наличие возможности зарядки дома или на рабочем месте;
  • Местные налоговые льготы и ограничения экологических зон;
  • Стоимость последующей перепродажи автомобиля (ресале валуе).
Подводя итог, если у вас нет возможности зарядки и вы хотите более широкий выбор моделей, бензиновый или гибридный автомобиль — лучшее решение. Полностью электрические или плагин-гибриды остаются идеальным выбором для городских водителей, желающих максимально использовать налоговые льготы.

АвтомобилиТехнологииДизельГибридЭкономика
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Jeep Компасс 4ксе: представлен новый электрический внедорожник легендарного брендаJeep Компасс 4ксе: представлен новый электрический внедорожник легендарного брендаСегодня, 12:21Toyota представила новый суперкар ГР GT мощностью 641 л.с.Toyota представила новый суперкар ГР GT мощностью 641 л.с.Сегодня, 09:23Новая эра в автомобильной промышленности: почему руководители крупных компаний закрывают проектыНовая эра в автомобильной промышленности: почему руководители крупных компаний закрывают проектыСегодня, 08:28Toyota представила новый суперкар ГР GT мощностью 641 л.с.Toyota представила новый суперкар ГР GT мощностью 641 л.с.Сегодня, 08:23Новый налог на электромобили: владельцы автопарков готовятся к масштабным изменениямНовый налог на электромобили: владельцы автопарков готовятся к масштабным изменениямВчера, 23:28Инновации в общественном транспорте столицы России: оплата по лицу теперь доступна и на МЦД-2Инновации в общественном транспорте столицы России: оплата по лицу теперь доступна и на МЦД-2Вчера, 21:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытаний
Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытаний
Chery представила гибридный двигатель с самым высоким КПД в мире
Chery представила гибридный двигатель с самым высоким КПД в мире
AvtoVAZ представил новый кроссовер Lada Azimut: Подробности о двигателях и гибридной версии
AvtoVAZ представил новый кроссовер Lada Azimut: Подробности о двигателях и гибридной версии
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач