Джуд Беллингем и Гарри Кейн: кто станет фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»?

·42·Спорт
Джуд Беллингем и Гарри Кейн: кто станет фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»?

Бывшая звезда сборной Англии Майкл Оуэн в эксклюзивном интервью Goal.com высказался о месте Джуда Беллингема в мировом футболе и его предстоящей конкуренции с Гарри Кейном. По мнению Оуэна, полузащитник «Реал Мадрида» на данный момент обретает влияние уровня таких легенд, как Уэйн Руни и Пол Гаскойн. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В рамках чемпионата мира, проходящего в Северной Америке, сборная Англии вышла в полуфинал. Теперь на пути к финалу им предстоит встретиться с Аргентиной во главе с Лионельем Месси. Ожидается, что эта встреча будет иметь решающее значение не только для командного успеха, но и в борьбе за индивидуальные награды, в частности, за «Золотой мяч».

Лидер нового поколения

Джуд Беллингем показывает себя настоящим лидером на этом турнире. Ему удалось забить шесть голов в шести матчах, включая дубли в играх против Мексики и Норвегии. Майкл Оуэн особо отметил, что, несмотря на юный возраст, он стал одной из ключевых фигур в таком гранде, как «Реал Мадрид».

«Мы говорим об одном из лучших игроков мира. Он еще молод, но умеет проявлять себя на крупных турнирах. Играть за «Реал Мадрид» и быть там звездой под силу не каждому. Удивительно, что в недавнем прошлом некоторые ставили под сомнение его место в сборной. У нас не так много игроков мирового уровня, поэтому отказываться от того, что есть, было бы ошибкой», — говорит Оуэн.

Внутренняя конкуренция за «Золотой мяч»

Борьба за «Золотой мяч» между двумя лидерами сборной Англии — Джудом Беллингемом и Гарри Кейном — становится все более острой. Если Англия завоюет чемпионство мира после 60-летнего перерыва, высока вероятность, что эта престижная награда достанется одному из этих двух футболистов. Оуэн подчеркнул, что универсальные действия Беллингема на поле могут дать ему преимущество перед Кейном.

Сборной Англии под руководством Томаса Тухеля предстоит выдержать огромное давление в матче против Аргентины. Лионель Месси впервые в своей карьере выйдет на поле против англичан в официальном матче. Это еще больше повышает значимость игры. Оуэн призвал английских футболистов поднять свой уровень и повторить успех 1966 года.

Также бывший нападающий вспомнил неудачи своего «Золотого поколения». Тогда такие звезды, как Дэвид Бекхэм, Уэйн Руни и Оуэн, возвращались домой после четвертьфинала из-за того, что на пути вставал Криштиану Роналду. Нынешний же состав, сделав выводы из тех ошибок, уверенно шагает к финалу.

Джуд БеллингемГарри КейнРеал МадридАнглияЗолотой Мяч
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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