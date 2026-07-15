Патрик Виейра выступил с резкой критикой: почему лидеры Франции не проявили себя?

Поражение сборной Франции от Испании со счетом 0:2 в полуфинале ЧМ-2026 вызвало бурные дискуссии в футбольном сообществе страны. Знаменитый в прошлом футболист Патрик Виейра не скрывал своего разочарования после этой игры.

«Мы не ожидали такой игры от Франции»

В беседе с BBC Патрик Виейра заявил, что сборная Франции не смогла показать свой уровень в полуфинальном матче против Испании.

По его мнению, от Франции ждали не просто выхода в финал, а чемпионского титула. Однако в решающем матче команда не смогла дать нужный ответ своим болельщикам.

«От Франции ждали победы на чемпионате мира… Но прежде всего мы разочарованы самой игрой команды», — сказал Виейра.

Эта критика отражает общие настроения во Франции: поражение болезненно, но еще более болезненно качество игры.

Лидеры исчезли в решающий день

Виейра направил самую жесткую критику в адрес лидеров сборной Франции. По его мнению, полуфинал был именно той сценой, где великие игроки должны были сказать свое слово.

Однако в матче против Испании этого не произошло.

«В полуфинале наши лидеры должны были проявить себя с лучшей стороны. Но они не смогли этого сделать. Такое ощущение, что на поле не вышли не один-два игрока, а вообще никто из лидеров», — отметил бывший футболист.

В составе Франции были такие имена, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олисе. Но оборона Испании практически полностью нейтрализовала их. Агентство AP также отметило, что Испания остановила главных звезд французской атаки.

В чем Испания превзошла соперника?

Испания в этом полуфинале не просто забила 2 гола. Команда Луиса де ла Фуэнте выбила Францию из игры, в которую та хотела играть.

Испания контролировала мяч, спокойно играла в центре и давала минимум возможностей для быстрых контратак соперника. Guardian также написала, что Испания показала технически превосходную и динамичную игру, в то время как Франция испытывала трудности с поиском ритма.

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Что расстроило Виейра?

В словах Виейра чувствуется не просто горечь поражения, а осознание упущенной большой возможности.

Франция приехала на этот турнир как один из фаворитов. Команда могла в третий раз подряд выйти в финал чемпионата мира. Но в матче против Испании подопечные Дидье Дешама были на себя не похожи.

Именно поэтому Виейра сделал резкий вывод: «В целом, мы сыграли в этом матче очень плохо».

К кому относится эта критика?

Виейра имел в виду не конкретного футболиста, а всех лидеров команды. Речь идет не только о Мбаппе.

Опытные игроки сборной Франции на поле должны были взять игру на себя, ответить на давление Испании и поднять дух команды. Но эта задача не была выполнена.

Проще говоря, во Франции были звезды, но в полуфинале звездности не было видно.

Тяжелый урок для Франции

Испания вышла в финал, а Франция теперь готовится к матчу за третье место. Но после этого поражения главный вопрос будет не о бронзовой медали, а о будущем команды.

Почему план Дешама не сработал? Почему лидеры не проявили себя в решающем матче? Упустило ли великое поколение Франции еще один шанс?

Очевидно, что эти вопросы в ближайшие дни станут предметом больших дискуссий во французском футболе.

Слова Виейра найдут отклик во Франции

Патрик Виейра — не просто эксперт во французском футболе. Он представитель поколения чемпионов мира, бывший футболист, который хорошо знает давление больших матчей.

Поэтому его критика звучит весомо. Он расстроен не самим поражением, а тем, что Франция не смогла показать себя в полуфинале.

Теперь самая важная задача для Франции — принять это поражение не просто как горечь, а как урок.

Как вы считаете, кто больше всего виноват в поражении Франции от Испании — лидеры, тактика Дешама или сила сборной Испании?