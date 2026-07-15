Узбекистанцы, уехавшие на заработки в Беларусь: «Лучше вернуться на родину, чем работать за такую зарплату»

Группа граждан Узбекистана, отправившихся на заработки в Республику Беларусь, выразила недовольство условиями труда и размером заработной платы, записав видеообращение к хокиму Андижанской области. Видео, распространившееся в социальных сетях, вызвало широкий общественный резонанс.

По словам граждан, работодатель обещал им ежемесячную заработную плату в размере 500 долларов США. Однако большая часть этой суммы уходит на повседневные расходы.

Согласно их расчетам, около 200 долларов уходит на питание. Еще 100 долларов тратится на личные нужды, средства гигиены и другие мелкие расходы. Кроме того, от рабочих требуют самостоятельно оплачивать проживание в общежитии. В результате, как утверждают авторы обращения, на руках остается около 200 долларов.

Заявители подчеркивают, что работать за рубежом, жить вдали от семьи и сталкиваться с различными трудностями ради такого дохода не имеет смысла. Они отметили, что и в самом Узбекистане можно заработать больше.

В связи с этим граждане, работающие в Беларуси, попросили хокима Андижанской области изучить ситуацию, провести переговоры с работодателем или оказать практическую помощь в вопросе возвращения на родину в Узбекистан.

На данный момент официальные ведомства не делали заявлений по поводу данного обращения.