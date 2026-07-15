Главный тренер сборной Англии раскрыл план по нейтрализации Месси

Сборная Англии встретится с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026. Перед матчем Томас Тухель ответил на главный вопрос: как остановить Лионелья Месси?

«Его невозможно закрыть на 100 процентов»

Тухель открыто признал, что полностью нейтрализовать Месси непросто.

«Мы прекрасно понимаем, что не сможем «закрыть» его на 100% и на постоянной основе», — сказал главный тренер сборной Англии.

Эти слова звучат как реалистичная оценка перед полуфиналом. Ведь даже в 39 лет Месси остается футболистом, способным изменить ход игры в одном эпизоде.

Сработает ли опыт с Холандом против Месси?

Тухель вспомнил игру против Норвегии. Он отметил, что в четвертьфинале Англия хорошо действовала по ситуации, чтобы остановить Эрлинга Холанда.

Однако он не считает Месси и Холанда игроками одного типа.

Холанд представляет угрозу прежде всего своей силой, скоростью и голевым чутьем внутри штрафной площади. Месси же — это совершенно иная проблема: он находит свободные зоны, меняет ритм игры, отдает последний пас и наносит удар в нужный момент.

Футболист Основная угроза Эрлинг Холанд голевая угроза в штрафной площади Лионель Месси свободные зоны, пас, удар и управление игрой Задача Англии перекрыть не самого Месси, а пути доставки мяча к нему

Как Аргентина поддерживает Месси?

По мнению Тухеля, опасность Месси заключается не только в его личном мастерстве. Вся сборная Аргентины создает условия для того, чтобы он мог оказать решающее влияние на игру.

«Они поддерживают Лео, помогают ему и готовы к тому, что в нужный момент он вмешается и изменит судьбу матча», — сказал Тухель.

Это важнейший тактический сигнал для Англии: недостаточно следить только за Месси. Необходимо контролировать футболистов, которые доставляют ему мяч, зоны, в которые он открывается, и действия, направленные на его поддержку.

Чего требует Тухель?

Главный тренер сборной Англии ждет от своей команды смелости, уверенности и высокой концентрации. Его план направлен не просто на «опеку» Месси, а на разрушение источника игры Аргентины.

Англия должна выполнить следующие задачи:

• затруднить доставку мяча Месси;

• отрезать его от помощников;

• сократить свободные зоны;

• оказывать командное давление, когда Месси принимает мяч;

• контролировать каждое его движение с мячом;

• не позволять Аргентине свободно диктовать темп игры.

Проще говоря, Месси должен останавливать не один человек, а вся команда.

Месси — главный вопрос полуфинала

На ЧМ-2026 Месси вновь доказывает, что он игрок больших турниров. Его опыт, видение поля и хладнокровие в решающие моменты остаются главным оружием Аргентины.

Если Англия в этот раз ограничится лишь наблюдением за Месси, она может быть наказана. Ведь в составе Аргентины есть Хулиан Альварес, Энцо Фернандес и другие футболисты, способные решить исход матча.

Поэтому для Тухеля главная проблема — не один футболист, а весь механизм, построенный вокруг Месси.

Исторический шанс для Англии

У Англии есть отличный шанс выйти в финал чемпионата мира. Но на пути стоит действующий чемпион мира — Аргентина и Месси.

В этой встрече от Джуда Беллингема, Гарри Кейна, Деклана Райса и других лидеров потребуется максимальная самоотдача. Особенно важно будет перекрыть точки начала атак Аргентины в центре поля.

Команде Тухеля нужно найти баланс между осторожностью и смелостью. Уйти в глухую оборону — опасно. Слишком сильно раскрываться — подарок для Месси.

Есть ли «рецепт»?

Готового рецепта, как остановить Месси, не существует. Тухель это прекрасно понимает.

Но у Англии есть шансы: командная дисциплина, быстрый прессинг, физическое преимущество в центре и давление на Аргентину через дуэт Кейн — Беллингем.

Этот полуфинал — не просто план против Месси. Это экзамен для Англии на то, насколько большой командой она является на самом деле.

Все решится на поле

Тухель признал, что полностью закрыть Месси невозможно. Но Англия постарается выйти в финал, минимизировав его влияние, разорвав связи в игре Аргентины и веря в свои силы.

Теперь главный вопрос: сможет ли Англия ограничить магию Месси, или аргентинская легенда в очередной раз изменит судьбу большого матча?