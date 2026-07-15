С сегодняшнего дня начался прием заявлений на «перевод» и восстановление обучения!

·0·Общество
С сегодняшнего дня начался прием заявлений на «перевод» и восстановление обучения!

В системе высшего образования начался один из самых ожидаемых процессов года. Стартовал прием онлайн-заявлений на перевод («перевод») и восстановление обучения в государственных высших учебных заведениях на 2026-2027 учебный год.

Заявления принимаются через электронные платформы с 15 июля по 5 августа включительно.

Zamin.uz собрал в одном месте самые важные правила, платформы для подачи заявлений и новые льготы, которые необходимо знать абитуриентам и студентам в ходе этого важного процесса.

Через какие платформы принимаются заявления?

В этом году документы принимаются через две разные системы в зависимости от направления перевода обучения:

  1. Для межвузовских и внутренних переводов в государственных вузах: Заявления о переводе из одного государственного высшего учебного заведения республики в другое или внутри одного вуза, а также о восстановлении обучения осуществляются через платформу transfer.edu.uz.

    Важное примечание: Внутренний перевод рассматривается через систему только в случаях наличия двух видов уважительных причин, установленных законодательством.

  2. Из зарубежных и частных вузов в государственные вузы: Заявления о переводе обучения из зарубежных и негосударственных (частных) высших учебных заведений на соответствующие и смежные направления бакалавриата государственных вузов подаются через платформу my.uzbmb.uz (Агентство по оценке знаний и квалификаций).

Льготы для обладателей сертификатов: как работает новый порядок?

В соответствии с постановлением Правительства № 299 от 11 июня 2026 года, в этом году для заявителей введен ряд послаблений и льгот:

  • Автоматическое определение: Национальные сертификаты по общеобразовательным предметам и иностранным языкам не вводятся в систему вручную, они определяются автоматически через информационную систему.

  • Международные сертификаты: Международно признанные языковые и предметные сертификаты загружаются заявителем в систему в электронном (PDF) виде наряду с другими документами.

  • Льгота в виде максимального балла: При переводе из зарубежных или негосударственных вузов в государственные учреждения заявителям, имеющим национальные или международные сертификаты, по соответствующим предметам начисляются дифференцированные или максимальные баллы. Это дает большое преимущество на экзаменах при «переводе».

Таблица-памятка «Перевод-2026»

Тип перевода

Платформа

Крайний срок

Важное условие и льгота

Между государственными вузами (Внутренний перевод и восстановление)

transfer.edu.uz

5 августа (включительно)

Обязательно наличие 2-х уважительных причин, установленных законом.

Из зарубежных и негосударственных вузов в государственные

my.uzbmb.uz

5 августа (включительно)

Обладателям национальных/международных сертификатов предоставляются льготы и максимальные баллы.

Желаем удачи всем студентам, желающим перевестись или восстановиться в обучении, в процессе подачи документов. Начинайте действовать прямо сейчас, чтобы не пропустить сроки!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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