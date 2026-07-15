Представлена версия HyperOS 3.3 на базе Android 17 для смартфонов Xiaomi

·0·Технологии
Представлена версия HyperOS 3.3 на базе Android 17 для смартфонов Xiaomi

Китайский технологический гигант Xiaomi начал распространение финальной версии прошивки HyperOS 3.3 на базе операционной системы Android 17 для своих новейших флагманских устройств. Это обновление не только повышает стабильность системы, но и служит фундаментом для масштабного интерфейса HyperOS 4, ожидаемого в конце текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно списку изменений, опубликованному изданием Ксимитиме, новое программное обеспечение в первую очередь стало доступно для пользователей моделей Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra в глобальном и европейском регионах. Также владельцы смартфона Xiaomi 15Т Pro начали получать данное обновление, однако для этой модели процесс пока осуществляется через канал тестирования Ми Пилот.

Стабильность системы и вопросы безопасности

Основное внимание в версии HyperOS 3.3 уделено оптимизации производительности системы. В обновление включены патчи безопасности за июнь 2026 года, что значительно повышает уровень защиты устройств от кибератак. Хотя визуальных изменений в пользовательском интерфейсе практически нет, внутренняя архитектура была полностью обновлена.

Примечательно, что размер загружаемого файла довольно велик — он составляет около 9,5 GB. Такой внушительный объем объясняется тем, что в основе обновления лежит совершенно новая операционная система Android 17. Ожидается, что в ближайшие дни обновление станет доступно и для пользователей в Узбекистане, так как компания обычно распространяет ПО поэтапно по регионам.

Подготовка к будущим крупным обновлениям

По мнению экспертов, версия HyperOS 3.3 выполняет роль переходного этапа. Ее главная задача — адаптировать устройства к расширенным функциям и возможностям AI в системе HyperOS 4. Это позволит пользователям Xiaomi в будущем использовать еще более умный и быстрый интерфейс.

В настоящее время для владельцев Xiaomi 15Т Pro обновление распространяется в ограниченном количестве. После успешного завершения тестирования все пользователи смогут загрузить новую прошивку через настройки своих устройств. Компания рекомендует пользователям перед загрузкой обновления подключиться к стабильной сети Wi-Fi и убедиться, что заряд устройства достаточен.

XiaomiHyperOSAndroid 17СмартфонТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Осторожно: появились крайне опасные подделки ССД-дисков Samsung 870 ЭВООсторожно: появились крайне опасные подделки ССД-дисков Samsung 870 ЭВОСегодня, 12:52В Великобритании вводят ночной «комендантский час» для подростковВ Великобритании вводят ночной «комендантский час» для подростковСегодня, 12:29В России представлена система Паутина для защиты стратегических объектов от дроновВ России представлена система Паутина для защиты стратегических объектов от дроновСегодня, 11:59SpaceX готовится к запуску Starship: ускоритель Super Heavy доставлен на стартовую площадкуSpaceX готовится к запуску Starship: ускоритель Super Heavy доставлен на стартовую площадкуСегодня, 11:26SpaceX представила терминал Starlink В5 нового поколения: он стал компактнее и быстрееSpaceX представила терминал Starlink В5 нового поколения: он стал компактнее и быстрееСегодня, 10:52Пробки в космосе: Роскосмос и NASA предотвращают столкновения спутниковПробки в космосе: Роскосмос и NASA предотвращают столкновения спутниковСегодня, 10:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли