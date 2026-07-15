Представлена версия HyperOS 3.3 на базе Android 17 для смартфонов Xiaomi
Китайский технологический гигант Xiaomi начал распространение финальной версии прошивки HyperOS 3.3 на базе операционной системы Android 17 для своих новейших флагманских устройств. Это обновление не только повышает стабильность системы, но и служит фундаментом для масштабного интерфейса HyperOS 4, ожидаемого в конце текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Согласно списку изменений, опубликованному изданием Ксимитиме, новое программное обеспечение в первую очередь стало доступно для пользователей моделей Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra в глобальном и европейском регионах. Также владельцы смартфона Xiaomi 15Т Pro начали получать данное обновление, однако для этой модели процесс пока осуществляется через канал тестирования Ми Пилот.
Стабильность системы и вопросы безопасностиОсновное внимание в версии HyperOS 3.3 уделено оптимизации производительности системы. В обновление включены патчи безопасности за июнь 2026 года, что значительно повышает уровень защиты устройств от кибератак. Хотя визуальных изменений в пользовательском интерфейсе практически нет, внутренняя архитектура была полностью обновлена.
Примечательно, что размер загружаемого файла довольно велик — он составляет около 9,5 GB. Такой внушительный объем объясняется тем, что в основе обновления лежит совершенно новая операционная система Android 17. Ожидается, что в ближайшие дни обновление станет доступно и для пользователей в Узбекистане, так как компания обычно распространяет ПО поэтапно по регионам.
Подготовка к будущим крупным обновлениямПо мнению экспертов, версия HyperOS 3.3 выполняет роль переходного этапа. Ее главная задача — адаптировать устройства к расширенным функциям и возможностям AI в системе HyperOS 4. Это позволит пользователям Xiaomi в будущем использовать еще более умный и быстрый интерфейс.
В настоящее время для владельцев Xiaomi 15Т Pro обновление распространяется в ограниченном количестве. После успешного завершения тестирования все пользователи смогут загрузить новую прошивку через настройки своих устройств. Компания рекомендует пользователям перед загрузкой обновления подключиться к стабильной сети Wi-Fi и убедиться, что заряд устройства достаточен.
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