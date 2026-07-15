Дидье Дешам поставил под сомнение работу арбитра: во Франции затаили обиду...

Сборная Франции уступила Испании со счетом 0:2 в полуфинале ЧМ-2026 и лишилась путевки в финал. После матча Дидье Дешам не стал скрывать, что у него есть вопросы к судейству, однако воздержался от того, чтобы списывать поражение только на решения арбитра.

«Справился ли судья с уровнем полуфинала?»

В своем комментарии для Л'Éкуипе Дешам признал, что критиковать судейство после поражения выглядит некрасиво. Тем не менее, он все же поставил под вопрос квалификацию главного арбитра встречи.

«Если я что-то скажу, то буду выглядеть как человек, который жалуется, потому что мы проиграли. Но я задаюсь вопросом: справился ли судья со своей работой на уровне полуфинала чемпионата мира?» — сказал Дешам.

Главный тренер сборной Франции отдельно упомянул эпизод с пенальти, но подчеркнул, что проблема заключалась не только в этом решении.

Пенальти стал переломным моментом игры

Испания забила первый гол с 11-метрового удара. Этот гол стал тяжелым психологическим ударом для Франции, так как команде Дидье Дешама пришлось больше раскрываться после того, как она оказалась в роли догоняющей.

А Испания как раз любит именно такой сценарий: выходит вперед, контролирует мяч и заставляет соперника нервничать.

Матч Результат Франция — Испания 0:2 Первый гол с пенальти Второй гол Педро Порро Итог Испания вышла в финал

На чем сделал акцент Дешам?

Французский тренер заявил, что у него нет личной неприязни к арбитру. По его мнению, вопрос не в личности судьи, а в общем качестве судейства матчей такого уровня.

«У меня нет никакой неприязни к судье, работавшему на сегодняшнем матче, но вы сами задайте себе вопрос», — сказал он.

Эти слова показывают, что в стане сборной Франции сильна обида. В матче такого уровня, как полуфинал, каждое решение, каждый фол и каждый контакт становятся предметом жарких споров.

Но и Франция не смогла оправдать себя

В своих предыдущих комментариях Дешам также признавал, что Франция технически уступала Испании. Поэтому, как бы ни обсуждалась тема судейства, вопросы о качестве игры на поле остаются актуальными.

Несмотря на наличие в атаке таких футболистов, как Мбаппе, Дембеле и Олисе, Франция не смогла держать оборону Испании под постоянным давлением. В центре же Родри и Фабиан Руис спокойно управляли игрой испанцев.

Проще говоря, Франция может быть недовольна судьей. Но на протяжении 90 минут Испания демонстрировала больше контроля и точности.

Что Испания сделала правильно?

Команда Луиса де ла Фуэнте осталась верна своему стилю в полуфинале. Испания контролировала мяч, ограничивала быстрые атаки Франции и, выйдя вперед, хладнокровно управляла игрой.

Главные преимущества Испании:

• контроль мяча;

• точные передачи в центре;

• порядок в обороне;

• отсутствие свободного пространства для звезд Франции;

• не снижали темп игры после забитых голов.

В этом полуфинале Испания не просто победила — она выбила Францию из ее собственной игры.

Для Франции начались болезненные вопросы

После поражения во Франции возникло несколько вопросов: каков был уровень судейства? Насколько изменился сценарий игры после решения о пенальти? Почему не сработала тактика Дешама? Почему Мбаппе и Дембеле не смогли спасти игру?

Найти быстрые ответы на эти вопросы сложно. Но одно ясно точно: Франция упустила возможность выйти в финал чемпионата мира в третий раз подряд.

Теперь борьба за бронзу

Для Франции турнир еще не полностью завершен. Команда теперь выйдет на поле в матче за третье место.

Однако после поражения в полуфинале психологически восстановить команду будет непросто. Ведь в этой игре есть и обида, и споры, и необходимость признать свои ошибки.

Спор о судействе еще продолжится

После слов Дешама ясно, что споры вокруг судейства в полуфинале Франция — Испания будут продолжаться еще некоторое время. Но результат не изменится: Испания в финале, а Франция будет играть за бронзу.

Теперь главный вопрос в следующем: объяснит ли Франция это поражение только судейством или сделает серьезные выводы из тактических и технических проблем в матче против Испании?