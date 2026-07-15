Осторожно: появились крайне опасные подделки ССД-дисков Samsung 870 ЭВО

На мировом технологическом рынке начали распространяться высококачественные подделки ССД-накопителей Samsung 870 ЭВО. Эти устройства практически не отличаются от оригинала ни внешним видом, ни упаковкой, ни даже отображением в системе. Самое опасное заключается в том, что операционная система Windows и популярные программы для тестирования не могут сразу распознать этот обман. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, мошенники выставили на продажу устройство под видом Samsung 870 ЭВО объемом 2 TB, однако его реальная внутренняя память составляет всего 120 GB. При подключении к компьютеру система распознает его как полноценный SATA SSD на 2 TB. Даже тесты скорости в программе КрйсталДискМарк вводят пользователя в заблуждение, показывая типичные для интерфейса SATA результаты: 492 МБ/с на чтение и 467 МБ/с на запись.

Как удалось раскрыть мошенничество?

Истинное лицо этого ССД-накопителя было выявлено при глубокой проверке с помощью программы Х2теств. Когда процесс записи данных на устройство достиг отметки примерно 117 227 МБ (около 120 GB), скорость записи резко упала до нуля, и тест остановился. После перезагрузки компьютера диск перестал определяться системой, а все записанные на него данные были утеряны.

Подобные поддельные устройства представляют серьезную угрозу для пользователя. Человек может не подозревать о подделке, пока объем записываемых файлов не превысит 120 GB. Но как только этот лимит будет пройден, все важные документы, фото и видео гарантированно будут повреждены или безвозвратно удалены.

Различия во внутренней структуре

При разборке устройства выяснилось, что внутри нет ни одного компонента, принадлежащего компании Samsung. Оригинальная модель Samsung 870 ЭВО оснащена фирменным контроллером, брендовыми чипами НАНД-памяти и отдельным ДРАМ-кэшем. В подделке же установлены:

Контроллер Реалтек РМ1135Т;

Два неизвестных чипа флеш-памяти без какой-либо маркировки;

Полное отсутствие ДРАМ-кэша.

По сути, мошенники с помощью специального программного обеспечения (прошивки) заставили дешевый SSD на 120 GB отображаться в системе как 2 TB. Учитывая, что накопители бренда Samsung очень популярны на рынке Узбекистана, потребителям рекомендуется покупать продукцию только в проверенных магазинах и не гнаться за подозрительно низкими ценами.

Подобная ситуация в мире технологий наблюдается не впервые, однако вызывает тревогу тот факт, что качество подделок растет. Теперь фальсифицируются не только внешний вид, но и программные показатели, что еще больше затрудняет для обычного покупателя возможность отличить настоящий SSD от подделки.