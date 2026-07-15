В Самарканде человек в маске ворвался в банк и потребовал деньги

В одном из банков Самарканда произошло тревожное происшествие. Человек в маске ворвался в банк и, заявив, что у него при себе взрывчатое вещество, потребовал у сотрудников деньги. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Согласно имеющимся данным, инцидент произошел 13 июля около 17:00 в филиале банка, расположенном на улице Мирзо Улугбека. После поступления сообщения об опасной ситуации на место происшествия незамедлительно прибыли группа быстрого реагирования службы охраны, сотрудники органов внутренних дел и скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, мужчина в зимней одежде, с закрытым маской лицом и черной сумкой вошел в банк и разбил стекла. После этого он потребовал выдать ему деньги, угрожая наличием взрывчатого вещества.

Сотрудники правоохранительных органов провели переговоры с подозреваемым. В результате он добровольно сдался без сопротивления и был передан сотрудникам органов внутренних дел.

Во время инцидента никто из сотрудников банка и клиентов не пострадал.

Согласно предварительным данным следствия, подозреваемый планировал получить денежные средства незаконным путем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 164 Уголовного кодекса (разбой). В настоящее время проводятся следственные действия.