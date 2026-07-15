Родри раскритиковал судейство: Ламина Ямаля недостаточно защищают на поле

·44·Спорт
Родри раскритиковал судейство: Ламина Ямаля недостаточно защищают на поле

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри выразил недовольство уровнем судейства после полуфинального матча чемпионата мира против Франции. Опытный футболист подчеркнул, что юная звезда команды Ламин Ямаль регулярно подвергается грубости со стороны защитников соперника, однако арбитры оставляют это без внимания. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Хотя сборная Испании обыграла Францию со счетом 2:0 и вышла в финал чемпионата мира 2026 года, Родри после игры вместо радости поднял серьезную проблему. По его мнению, сальвадорский арбитр Иван Бартон не зафиксировал множество нарушений против вундеркинда «Барселоны», что позволяет соперникам играть против молодого таланта более агрессивно.

Спорные моменты в судействе

В своем послематчевом интервью Родри отметил, что решения судьи не соответствовали духу игры. Как сообщает издание Goal.com, статистика встречи показала всего один фол против Ямаля. Однако Родри утверждает, что этот показатель далек от реальности.

«Мы сталкиваемся с этой ситуацией уже третий матч подряд. Я понимаю, что не каждое столкновение — это фол, но речь идет о том, что парня сбивали с ног 10 или 15 раз, били по ногам. Судьи обязаны это пресекать, иначе защитники будут продолжать в том же духе. Сегодня безразличие арбитра в этом вопросе было очевидным», — заявил капитан сборной Испании.

Интересно, что единственный официальный фол в игре привел к назначению пенальти на 22-й минуте, который реализовал Микель Оярсабаль. Эта ситуация вызвала недовольство главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, который также поставил под сомнение уровень судейства.

Роль Ямаля в успехе команды

Несмотря на споры вокруг судейства, Родри высоко оценил действия Ламина Ямаля на поле. Вингер, отметивший свое 19-летие за день до полуфинала, проделал огромный объем работы не только в атаке, но и при выполнении оборонительных функций. В частности, его тактическая дисциплина сыграла важную роль в нейтрализации Килиана Мбаппе и опасных атак французов.

В интервью телеканалу ТВЭ Родри особо отметил профессиональный рост молодого футболиста: «Ламин Ямаль провел фантастический матч. Особенно сенсационно он выглядел в игре без мяча и очень помог нам». Несмотря на то, что за весь турнир он забил всего один гол, полезность Ямаля на поле стала одним из решающих факторов выхода Испании в финал.

Сборная Испании теперь готовится к решающему матчу за звание чемпионов мира. Выступление Родри рассматривается как стратегический шаг, направленный на то, чтобы перед финалом привлечь внимание судей к необходимости защиты молодых звезд от травм.

ИспанияЛамин ЯмальРодриЧемпионат мираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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