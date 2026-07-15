Нокиа и NVIDIA создали первую в мире радиоплатформу на базе искусственного интеллекта

·42·Технологии
Нокиа и NVIDIA создали первую в мире радиоплатформу на базе искусственного интеллекта

В мире телекоммуникаций произошел масштабный прорыв: финская компания Нокиа в партнерстве с NVIDIA представила первую в мире коммерческую радиоплатформу на базе технологий искусственного интеллекта (AI). Эта инновация позволит операторам резко увеличить объем передаваемых данных с использованием существующей инфраструктуры, что выведет качество цифровой связи на глобальном уровне на новый этап. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данный проект был реализован всего через десять месяцев после объявления о сотрудничестве между двумя гигантами. Примечательно, что в рамках этого соглашения компания NVIDIA также приобрела часть акций Нокиа. Новая технология позволит телекоммуникационным операторам к 2028 году удвоить поток данных, передаваемых в одном и том же частотном диапазоне.

Эффективность сети и шаг к 6Г

Согласно данным иксбт.ком, новое оборудование станет доступным для операторов со следующего года. В настоящее время эффективность использования спектра выросла на 20 процентов, а к 2025 году ожидается, что этот показатель достигнет 50 процентов. Это послужит значительному повышению стабильности мобильной связи и скорости интернета.

Новая технология состоит из трех аппаратных решений и специального программного обеспечения, что помогает «расширить присутствие искусственного интеллекта в физическом мире». Самый важный аспект заключается в том, что система соответствует стандарту Опен РАН. Это позволит операторам в будущем перейти на еще не полностью сформированный стандарт 6Г путем простого обновления программного обеспечения.

Генеральный директор Нокиа Джастин Хотард подчеркнул, что эффективное использование дорогостоящих частотных диапазонов обеспечивает операторам более быстрый возврат инвестиций. Это особенно важно для таких рынков, как Узбекистан, где потребление мобильного интернета стремительно растет, так как максимальное использование существующих ресурсов снижает затраты.

Не ограничиваясь продажей аппаратных средств, Нокиа меняет и свою бизнес-модель. Компания планирует предоставлять расширенные возможности программного обеспечения на основе модели подписки (субскриптион). Это позволит постоянно обновлять сети с помощью самых современных АИ-алгоритмов.

Технологический прорыв, ставший результатом этого сотрудничества, не только улучшает качество связи, но и укрепляет позиции чипов NVIDIA в телекоммуникационной сфере. Ожидается, что в будущем передача больших объемов данных через смартфоны и другие гаджеты станет еще дешевле и быстрее.

NokiaNVIDIAИскусственный Интеллект6GТелекоммуникации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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