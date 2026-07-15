Индийский стартап Эмергент увеличил свою стоимость в пять раз за полгода

·28·Технологии
Индийский стартап Эмергент увеличил свою стоимость в пять раз за полгода

Индийский стартап Эмергент, специализирующийся на написании кода с помощью AI, привлек 130 миллионов долларов в очередном раунде инвестиций и официально получил статус «единорога». Рыночная стоимость компании всего за шесть месяцев выросла в пять раз, достигнув 1,5 миллиарда долларов. Это событие в очередной раз доказывает высокий интерес к инструментам программирования на базе AI в технологическом мире. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

В раунде финансирования Сериес К, возглавляемом частной инвестиционной фирмой Креаегис, наряду с новыми инвесторами, такими как МНИ Вентурес-Клайпонд и Сентинел Глобал, приняли участие крупные фонды, включая Хосла Вентурес, СофтБанк Висион Фунд 2 и Й Комбинатор. По данным издания TechCrunch, после этой сделки общая сумма привлеченных средств стартапа Эмергент достигла 230 миллионов долларов.

Цифровая революция для малого бизнеса

Эмергент фокусируется не на крупных ИТ-корпорациях, а на представителях малого и среднего бизнеса, которые традиционно работают через электронную почту, электронные таблицы и мессенджеры. Один из основателей стартапа Мукунд Джа описывает идею компании как «команду инженеров в коробке». Эта система позволяет предпринимателям создавать приложения для автоматизации бизнес-процессов без глубоких знаний в программировании.

В настоящее время годовая выручка компании составляет 120 миллионов долларов, увеличившись на 70 процентов за последние четыре месяца. Услугами Эмергент пользуются более 200 тысяч платных клиентов. Среди них логистические компании, создающие программы для отслеживания грузоперевозок, заводы, строительные фирмы и управляющие недвижимостью.

Конкуренция и глобальный рынок

Рынок написания кода с помощью AI в настоящее время очень активен. Наряду со стартапами, такими как Replit, Cursor и Lovable, свои решения в этом направлении предлагают гиганты OpenAI и Anthropic. Однако Эмергент позиционирует себя как платформа, предназначенная не для программистов, а для нетехнических пользователей. Система не только пишет код, но и берет на себя процессы развертывания, хостинга и тестирования приложения.

Географическое распределение доходов компании также интересно: треть выручки приходится на Северную Америку, еще одна часть — на Европу, а остальное — на другие рынки. Рынок Индии, где зародился стартап, обеспечивает около 8-9 процентов общего дохода.

Тем не менее, Мукунд Джа не скрывает недостатков продуктов, созданных AI. Он отмечает, что дизайн пока остается самым слабым местом, так как многие веб-сайты, созданные с помощью AI, получаются очень похожими друг на друга. В будущем компания планирует усовершенствовать этот аспект и предоставить пользователям возможность создавать более уникальные интерфейсы.

EmergentИскусственный ИнтеллектСтартапТехнологииИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

От завода сосисок до ядерного синтеза: неожиданный выбор компании Реалта ФусионОт завода сосисок до ядерного синтеза: неожиданный выбор компании Реалта ФусионСегодня, 17:56SpaceX запустила две ракеты Falcon 9 в космос за несколько часовSpaceX запустила две ракеты Falcon 9 в космос за несколько часовСегодня, 17:54Один из отцов интернета Винт Керф создает новый стандарт для агентов AIОдин из отцов интернета Винт Керф создает новый стандарт для агентов AIСегодня, 17:27Honor представила многофункциональный фонарь Honor Лифе за 11 долларовHonor представила многофункциональный фонарь Honor Лифе за 11 долларовСегодня, 17:24Xiaomi вышла на новый уровень безопасности: негорючий и неперегревающийся внешний аккумуляторXiaomi вышла на новый уровень безопасности: негорючий и неперегревающийся внешний аккумуляторСегодня, 16:53Стартап Оак открывает новую эру в кибербезопасности: АИ-агенты под контролемСтартап Оак открывает новую эру в кибербезопасности: АИ-агенты под контролемСегодня, 16:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли