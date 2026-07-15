Индийский стартап Эмергент увеличил свою стоимость в пять раз за полгода

Индийский стартап Эмергент, специализирующийся на написании кода с помощью AI, привлек 130 миллионов долларов в очередном раунде инвестиций и официально получил статус «единорога». Рыночная стоимость компании всего за шесть месяцев выросла в пять раз, достигнув 1,5 миллиарда долларов. Это событие в очередной раз доказывает высокий интерес к инструментам программирования на базе AI в технологическом мире. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

В раунде финансирования Сериес К, возглавляемом частной инвестиционной фирмой Креаегис, наряду с новыми инвесторами, такими как МНИ Вентурес-Клайпонд и Сентинел Глобал, приняли участие крупные фонды, включая Хосла Вентурес, СофтБанк Висион Фунд 2 и Й Комбинатор. По данным издания TechCrunch, после этой сделки общая сумма привлеченных средств стартапа Эмергент достигла 230 миллионов долларов.

Цифровая революция для малого бизнеса

Эмергент фокусируется не на крупных ИТ-корпорациях, а на представителях малого и среднего бизнеса, которые традиционно работают через электронную почту, электронные таблицы и мессенджеры. Один из основателей стартапа Мукунд Джа описывает идею компании как «команду инженеров в коробке». Эта система позволяет предпринимателям создавать приложения для автоматизации бизнес-процессов без глубоких знаний в программировании.

В настоящее время годовая выручка компании составляет 120 миллионов долларов, увеличившись на 70 процентов за последние четыре месяца. Услугами Эмергент пользуются более 200 тысяч платных клиентов. Среди них логистические компании, создающие программы для отслеживания грузоперевозок, заводы, строительные фирмы и управляющие недвижимостью.

Конкуренция и глобальный рынок

Рынок написания кода с помощью AI в настоящее время очень активен. Наряду со стартапами, такими как Replit, Cursor и Lovable, свои решения в этом направлении предлагают гиганты OpenAI и Anthropic. Однако Эмергент позиционирует себя как платформа, предназначенная не для программистов, а для нетехнических пользователей. Система не только пишет код, но и берет на себя процессы развертывания, хостинга и тестирования приложения.

Географическое распределение доходов компании также интересно: треть выручки приходится на Северную Америку, еще одна часть — на Европу, а остальное — на другие рынки. Рынок Индии, где зародился стартап, обеспечивает около 8-9 процентов общего дохода.

Тем не менее, Мукунд Джа не скрывает недостатков продуктов, созданных AI. Он отмечает, что дизайн пока остается самым слабым местом, так как многие веб-сайты, созданные с помощью AI, получаются очень похожими друг на друга. В будущем компания планирует усовершенствовать этот аспект и предоставить пользователям возможность создавать более уникальные интерфейсы.