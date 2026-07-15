В Узбекистане потребление электроэнергии достигло рекордного уровня

·20·Узбекистан
В Узбекистане потребление электроэнергии достигло рекордного уровня

В единой энергетической системе Узбекистана зафиксирован самый высокий показатель потребления электроэнергии. Летнее потребление впервые превысило зимний максимум, достигнув 284 млн кВт·ч.

Это на 1,94 процента больше предыдущего летнего рекорда. Кроме того, показатель на 1 млн кВт·ч выше зимнего рекорда, зафиксированного в январе текущего года.

14 июля объем производства электроэнергии составил 287,3 млн кВт·ч. Этот показатель также превысил объемы производства в зимний период.

Из-за возросшей нагрузки на сети аварийно-ремонтные бригады были переведены на усиленный режим работы. Неисправности в пяти районах Ташкента были оперативно устранены. В Кашкадарьинской области были ликвидированы последствия аварийных ситуаций, вызванных сильным ветром.

Для поддержания стабильности во время пиковых нагрузок продолжаются работы по модернизации подстанций и трансформаторов.

Министерство энергетики призывает потребителей рационально использовать электроэнергию. Рекомендуется использовать кондиционеры при температуре 24–26 градусов. Это предотвращает перегрев оборудования и снижает риск аварийных отключений.

Электр энергиясиЎзбекистонЭнергетика вазирлигиТошкентҚашқадарёКондиционер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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