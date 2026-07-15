Один из отцов интернета Винт Керф создает новый стандарт для агентов AI

·38·Технологии
Один из отцов интернета Винт Керф создает новый стандарт для агентов AI

Один из создателей интернет-протоколов (ТКП/ИП), легендарный инженер Винт Керф, присоединился к новому проекту, который должен изменить будущее глобальной сети. Несмотря на завершение своей 20-летней карьеры в Google, 81-летний специалист продолжает упорядочивать цифровой мир. Он стал советником организации Инноватион Лабс и начал работу над идентификацией и обеспечением безопасности агентов AI в открытом интернете. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Сегодня большинство агентов AI работают внутри закрытых экосистем. Однако, по данным издания TechCrunch, в ближайшем будущем ожидается, что эти автономные системы будут свободно перемещаться по интернету и напрямую взаимодействовать друг с другом. Инноватион Лабс стремится упорядочить этот процесс, а именно — идентифицировать каждого агента и установить ответственность за его действия.

ДНСид: Цифровой паспорт для агентов

В рамках проекта предлагается новый стандарт под названием ДНСид. Эта система связывает каждого агента AI с определенным интернет-доменом и подтверждает его регистрацию с помощью криптографических доказательств. Это похоже на паспортную систему у людей и позволяет в цифровом мире определить, кому принадлежит агент и какими правами он обладает.

Винт Керф отмечает, что сейчас самая большая проблема — это вопрос доверия. «Какими полномочиями обладают агенты AI, откуда они получены и кто несет ответственность за их действия?» — эти вопросы остаются открытыми. Новый стандарт призван найти техническое решение для них. Это актуально и для стран, развивающих цифровую экономику, поскольку в будущем локальные бизнес-системы неизбежно будут сотрудничать с международными агентами AI.

Трудный путь к единому стандарту

В настоящее время различные компании предлагают свои методы идентификации, однако их несовместимость (интероперабилитй) является главным препятствием. Керф сравнивает эту ситуацию с ранними этапами развития интернета. Тогда различные сети также не могли соединиться друг с другом, и только после внедрения единого протокола ТКП/ИП появился глобальный интернет.

Инноватион Лабс и ее партнеры в настоящее время тестируют этот стандарт с несколькими крупными технологическими гигантами. Если ДНСид добьется успеха, он станет новым уровнем интернета. На этом уровне не только люди, но и миллионы автономных программ смогут безопасно и прозрачно заключать сделки и обмениваться данными.

По словам Винт Керф, этот период будет одновременно захватывающим и довольно сложным. Функциональность агентов AI настолько мощна, что для их контроля и регулирования потребуется сильное давление со стороны пользователей и компаний. В конечном итоге выживет только самый удобный и универсальный стандарт.

Vint CerfИскусственный ИнтеллектИнтернетGoogleТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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