SpaceX запустила две ракеты Falcon 9 в космос за несколько часов

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, продолжает увеличивать частоту космических запусков. Менее чем за восемь часов компания успешно запустила две ракеты Falcon 9, выведя на орбиту в общей сложности 56 спутников Starlink. Это событие свидетельствует о том, что технические возможности и логистический потенциал частной космической компании вышли на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Первый старт был осуществлен с базы Ванденберг в Калифорнии. Ракета Falcon 9 доставила 27 аппаратов Starlink на заданную орбиту. Спустя всего 7 часов и 42 минуты на противоположном побережье США — на космодроме во Флориде — стартовала вторая ракета. В этот раз в космос отправились еще 29 спутников.

Глобальное покрытие интернетом расширяется

По данным иксбт.ком, SpaceX продемонстрировала рекордную интенсивность, осуществив независимые запуски с двух разных побережий Америки за один день. Цель проекта Starlink — обеспечение высокоскоростного спутникового интернета по всему миру, даже в самых отдаленных регионах. Новые 56 запущенных аппаратов еще больше увеличат мощность этой глобальной сети.

Для пользователей из Узбекистана эти новости также важны, поскольку тестирование услуг Starlink в Центральной Азии, в частности в соседнем Казахстане, и ожидаемое расширение регионального покрытия остаются в центре внимания технологических энтузиастов.

Также SpaceX недавно официально представила спутниковый терминал Starlink В5 нового поколения. Это устройство выполнено значительно более компактным и легким по сравнению с предыдущими моделями. Инженерам удалось снизить энергопотребление в терминалах нового поколения, что делает их еще более удобными для мобильного использования.

Многоразовое использование ракет Falcon 9 позволяет SpaceX снижать стоимость полетов и резко увеличивать количество запусков. На сегодняшний день компания является самым активным космическим оператором в мире и выполняет новые миссии практически каждую неделю.