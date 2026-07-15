На экране Galaxy S26 Ultra появляются красные пятна: Samsung начала расследование

·75·Технологии
На экране Galaxy S26 Ultra появляются красные пятна: Samsung начала расследование

Пользователи Galaxy S26 Ultra, новейшего и самого дорогого флагмана компании Samsung, столкнулись с серьезной технической проблемой. Спустя несколько месяцев после выхода устройства в продажу в социальных сетях участились жалобы на появление неестественного красноватого оттенка или пятен в центральной части дисплея. Эта ситуация показывает, что даже премиальные смартфоны не застрахованы от неожиданных дефектов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Южнокорейский технологический гигант официально подтвердил эти сообщения пользователей и в настоящее время проводит внутреннее расследование для выяснения причин возникновения проблемы. По данным издания иКсБТ.ком, этот дефект проявляется не сразу после покупки устройства, а спустя два-три месяца активного использования. Это породило различные предположения о том, является ли проблема заводским браком или программной ошибкой.

Функция Привакй Дисплай — главный подозреваемый?

Многие пользователи и эксперты связывают эту проблему с новой технологией Привакй Дисплай, характерной для модели Galaxy S26 Ultra. Это функция аппаратного уровня, которая искусственно сужает углы обзора экрана, защищая данные от посторонних глаз. Эта технология, крайне полезная при работе с банковскими приложениями или личной перепиской, интеллектуально управляет излучением дисплея.

Согласно предположениям, такое специфическое распределение светового потока может приводить к неравномерному износу или преждевременному «выгоранию» (бурн-ин) пикселей в центральной части АМОЛЭД-панели. Хотя обычно изменение цвета на АМОЛЭД-экранах можно исправить настройками, локальные красные пятна в центре свидетельствуют о более серьезной аппаратной неисправности.

На данный момент Samsung не подтвердила прямую связь между функцией Привакй Дисплай и красными пятнами. Представители компании заявляют, что требуется время, чтобы определить, касается ли проблема определенной партии производства или она может наблюдаться на всех устройствах. «В настоящее время мы проводим глубокий анализ, чтобы установить точную причину этого случая», — говорится в заявлении компании.

Учитывая, что флагманы Samsung пользуются высоким авторитетом на рынке Узбекистана, эта проблема актуальна и для местных пользователей. Пока официальные сервисные центры ожидают окончательного решения по вопросу замены устройства по гарантии или замены панели экрана в таких случаях. Эксперты предполагают, что если проблема окажется масштабной, компания может снизить интенсивность свечения с помощью программного обновления.

SamsungGalaxy S26 UltraТехнологииСмартфонAMOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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