ЧМ-2026. Англия — Аргентина: объявлены стартовые составы

Сегодня в полуфинале ЧМ-2026 состоится большой футбольный вечер: Англия и Аргентина выйдут на поле в борьбе за путевку в финал. Победитель матча в Атланте в решающей игре сразится с Испанией за звание чемпиона мира.

Один шаг до финала

В четвертьфинале Англия обыграла Норвегию со счетом 2:1 и вошла в четверку сильнейших. Аргентина же победила Швейцарию со счетом 3:1, сделав еще один шаг к защите титула действующих чемпионов.

Теперь всё зависит от одной игры. Здесь нет места ошибкам: победитель отправится в финал, а проигравший — в матч за 3-е место.

Состав Англии

Томас Тухель внес несколько важных изменений в полуфинальный состав. По данным Reuters, Рис Джеймс, Джед Спенс и Морган Роджерс вошли в стартовый состав.

Позиция Игроки Вратарь Пикфорд Защита Джеймс, Стоунз, Гехи, Спенс Полузащита Райс, Андерсон, Беллингем, Роджерс Нападение Гордон, Кейн

Главным оружием Англии станут физическая мощь в центре поля, мобильность Беллингема и хладнокровие Кейна в решающих эпизодах.

Состав Аргентины

Лионель Скалони делает ставку на опыт и технику. В атаке Аргентины сыграют Месси, Альварес и Джулиано Симеоне.

Позиция Игроки Вратарь Эмилиано Мартинес Защита Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико Полузащита Паредес, Энцо Фернандес, Мак Аллистер Нападение Джулиано Симеоне, Месси, Альварес

Основная задача для Аргентины — снабжать Месси мячом в удобных зонах и преодолевать прессинг Англии уже на первых пасах.

Дуэль Месси и Беллингема в центре

В этой игре основное внимание будет приковано к Лионелью Месси и Джуду Беллингему. AP охарактеризовало полуфинал как большую историю, построенную вокруг противостояния Месси и Беллингема.

Месси опасен своим опытом, видением поля и способностью изменить судьбу матча одним движением. Беллингем же придает Англии энергию, давление и возможность врываться в штрафную вторым темпом.

Проще говоря, это не просто Англия — Аргентина. Это еще и большая сцена между новым поколением и легендой.

Испания ждет в финале

Первый финалист уже известен. Испания в полуфинале обыграла Францию со счетом 2:0 и вышла в решающий матч.

Значит, победитель сегодняшнего полуфинала попытается остановить контроль мяча, высокий прессинг и техничный футбол «Ла Рохи» в финале.

Для Англии это шанс вернуться в долгожданный финал чемпионата мира. А для Аргентины — возможность защитить чемпионский титул и продолжить исторический путь поколения Месси.

Всё решат детали

В таких играх один эпизод может изменить весь сценарий. Первый гол, стандартное положение, пас Месси, удар Кейна или проход Беллингема — всё может стать решающим.

Англия полагается на физику и скорость. Аргентина же верит в опыт, контроль и игровой механизм, выстроенный вокруг Месси.

Сегодня в ночном матче футбольные болельщики могут увидеть настоящую полуфинальную драму.

Главный вопрос

Англия подходит к матчу с большой уверенностью после победы над Норвегией. Аргентина же, обыграв Швейцарию, еще раз показала, какое давление способен выдержать действующий чемпион.

Кто же выйдет в финал?

Выведут ли Кейн и Беллингем Англию в финал, или Месси в очередной раз возьмет судьбу большого матча в свои руки?