«Антигерои», ставшие причиной поражения Англии от Аргентины...

·0·Спорт
«Антигерои», ставшие причиной поражения Англии от Аргентины...

Сборная Англии вновь разбила сердца миллионов своих болельщиков. «Три льва» были в шаге от выхода в финал против Испании — второй раз всего за два года и несколько дней. Однако напряженный полуфинальный матч против Аргентины стал для англичан настоящим провалом.

Ведя в счете до 85-й минуты, англичане в концовке матча слишком сильно прижались к своим воротам, и эта ошибка дорого им обошлась — два фатальных гола, пропущенных в последние секунды, выбили Англию из турнира.

Zamin.uz представляет анализ этого драматического поражения и безжалостные оценки трем самым неудачливым звездам матча.

Великое проклятие продолжается: Англичане, изобретатели футбола, уже 60 лет (не считая внутренних чемпионатов Британии и Кубка Роуза) не могут выиграть ни одного крупного международного турнира. Сколько еще продлится это ожидание — неизвестно.

Три «символа неудачи» Англии

В этой встрече главные звезды сборной Англии показали игру значительно ниже своего уровня. Оценки, выставленные экспертами, наглядно это доказывают (максимальный критерий оценки — 10 баллов, стартовая оценка — 6,0).

1. Джуд Беллингем — 3,0 балла

Если в предыдущих матчах Беллингем не раз спасал Англию, то на этот раз повторить чудо не удалось. Английские болельщики ждали, что он снова решит исход игры в одиночку. Однако аргентинцы, прекрасно понимая это, полностью нейтрализовали Джуда. В результате показатель ожидаемых голевых передач (xA) Беллингема был практически нулевым — всего 0,01.

2. Гарри Кейн — 3,0 балла

Капитан сборной, как и Беллингем, не смог сыграть на ожидаемом уровне. Поскольку мяч почти не доставлялся ему на переднюю линию, Кейн был вынужден отходить назад и делать передачи из глубины. Один из его дальних пасов был неудачно отражен защитником соперника Тальяфико, что помогло создать опасный момент для партнеров. Однако позже сам Кейн не смог принять удобный пас Моргана, что привело к опасной контратаке соперника. Кроме того, Гарри проиграл 6 из 8 единоборств на поле.

3. Джон Стоунз — 3,0 балла

Верховые передачи обычно считались самым сильным оружием английского футбола. Но на этот раз, когда Аргентина использовала именно этот стиль, защита англичан оказалась в дураках. Стоунз, действовавший в центре вместе с Гехи, не успевал закрывать Нико Гонсалеса, Алексиса Мака Аллистера и Лаутаро Мартинеса. А в голевой передаче Месси на Лаутаро Стоунз допустил ошибку в ситуации, когда мог выиграть верховую борьбу.

Герои поражения: Кто какую оценку получил?

Футболист

Позиция

Оценка за игру

Главный недостаток

Джуд Беллингем

Полузащитник

3.0 / 10

Полностью взят под контроль, уровень опасности сведен к нулю (xA — 0.01).

Гарри Кейн

Центральный нападающий

3.0 / 10

Потерял позицию, проиграл 6 из 8 единоборств.

Джон Стоунз

Центральный защитник

3.0 / 10

Проиграл борьбу на втором этаже, ошибся в голе Лаутаро.

Эти грубые тактические ошибки англичан перед финалом и слабая игра лидеров в очередной раз лишили их главного трофея. Теперь им остается только ждать нового шанса.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Определен лучший игрок матча между Англией и АргентинойОпределен лучший игрок матча между Англией и АргентинойСегодня, 03:22ПСЖ оценил свой талант в 50 миллионов евро: английские гранды в очередиПСЖ оценил свой талант в 50 миллионов евро: английские гранды в очередиСегодня, 02:39Аргентина снова в финале: Лионель Месси и его товарищи по команде обыграли АнглиюАргентина снова в финале: Лионель Месси и его товарищи по команде обыграли АнглиюСегодня, 02:15Аргентина обыграла Англию и вышла в финалАргентина обыграла Англию и вышла в финалСегодня, 02:05Во время матча Ямаля была совершена попытка ограбления его домаВо время матча Ямаля была совершена попытка ограбления его домаСегодня, 01:55Конфликт между Джудом Беллингемом и Томасом Тухелем: Джо Харт встал на защиту молодой звездыКонфликт между Джудом Беллингемом и Томасом Тухелем: Джо Харт встал на защиту молодой звездыСегодня, 01:12
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш