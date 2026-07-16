«Антигерои», ставшие причиной поражения Англии от Аргентины...

Сборная Англии вновь разбила сердца миллионов своих болельщиков. «Три льва» были в шаге от выхода в финал против Испании — второй раз всего за два года и несколько дней. Однако напряженный полуфинальный матч против Аргентины стал для англичан настоящим провалом.

Ведя в счете до 85-й минуты, англичане в концовке матча слишком сильно прижались к своим воротам, и эта ошибка дорого им обошлась — два фатальных гола, пропущенных в последние секунды, выбили Англию из турнира.

Zamin.uz представляет анализ этого драматического поражения и безжалостные оценки трем самым неудачливым звездам матча.

Великое проклятие продолжается: Англичане, изобретатели футбола, уже 60 лет (не считая внутренних чемпионатов Британии и Кубка Роуза) не могут выиграть ни одного крупного международного турнира. Сколько еще продлится это ожидание — неизвестно.

Три «символа неудачи» Англии

В этой встрече главные звезды сборной Англии показали игру значительно ниже своего уровня. Оценки, выставленные экспертами, наглядно это доказывают (максимальный критерий оценки — 10 баллов, стартовая оценка — 6,0).

1. Джуд Беллингем — 3,0 балла

Если в предыдущих матчах Беллингем не раз спасал Англию, то на этот раз повторить чудо не удалось. Английские болельщики ждали, что он снова решит исход игры в одиночку. Однако аргентинцы, прекрасно понимая это, полностью нейтрализовали Джуда. В результате показатель ожидаемых голевых передач (xA) Беллингема был практически нулевым — всего 0,01.

2. Гарри Кейн — 3,0 балла

Капитан сборной, как и Беллингем, не смог сыграть на ожидаемом уровне. Поскольку мяч почти не доставлялся ему на переднюю линию, Кейн был вынужден отходить назад и делать передачи из глубины. Один из его дальних пасов был неудачно отражен защитником соперника Тальяфико, что помогло создать опасный момент для партнеров. Однако позже сам Кейн не смог принять удобный пас Моргана, что привело к опасной контратаке соперника. Кроме того, Гарри проиграл 6 из 8 единоборств на поле.

3. Джон Стоунз — 3,0 балла

Верховые передачи обычно считались самым сильным оружием английского футбола. Но на этот раз, когда Аргентина использовала именно этот стиль, защита англичан оказалась в дураках. Стоунз, действовавший в центре вместе с Гехи, не успевал закрывать Нико Гонсалеса, Алексиса Мака Аллистера и Лаутаро Мартинеса. А в голевой передаче Месси на Лаутаро Стоунз допустил ошибку в ситуации, когда мог выиграть верховую борьбу.

Герои поражения: Кто какую оценку получил?

Футболист Позиция Оценка за игру Главный недостаток Джуд Беллингем Полузащитник 3.0 / 10 Полностью взят под контроль, уровень опасности сведен к нулю (xA — 0.01). Гарри Кейн Центральный нападающий 3.0 / 10 Потерял позицию, проиграл 6 из 8 единоборств. Джон Стоунз Центральный защитник 3.0 / 10 Проиграл борьбу на втором этаже, ошибся в голе Лаутаро.

Эти грубые тактические ошибки англичан перед финалом и слабая игра лидеров в очередной раз лишили их главного трофея. Теперь им остается только ждать нового шанса.