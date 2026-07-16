Что сказал Месси после камбэка в матче против Англии?

Сборная Аргентины драматично обыграла Англию в полуфинале ЧМ-2026 и вновь пробилась в решающий матч. После встречи Лионель Месси назвал достижение своей команды «настоящим чудом» и не скрывал, что эта победа имеет особое значение для всех аргентинцев.

Англия была близка к победе

В полуфинале счет открыла сборная Англии. Энтони Гордон забил гол на 55-й минуте, приблизив команду Томаса Тухеля к финалу.

Однако Англия отошла в оборону, чтобы удержать преимущество. Аргентина же усилила давление до самого конца матча и начала создавать опасные моменты один за другим.

На 85-й минуте после передачи Месси Энцо Фернандес сравнял счет. А в компенсированное время Месси доставил мяч с правого фланга в штрафную, и Лаутаро Мартинес головой забил победный гол.

Событие Минута Гол Энтони Гордона 55 Гол Энцо Фернандеса 85 Гол Лаутаро Мартинеса 90+2 Итоговый счет 2:1

«Каждый финал уникален»

После матча Месси еще раз отметил, что эмоции от выхода в финал чемпионата мира трудно описать словами.

«Каждый финал уникален. Это финал чемпионата мира, и каждый из них имеет особое значение. Снова пережить такие чувства — это нечто невероятное».

Аргентина стала чемпионом на мундиале в Катаре в 2022 году. Теперь команда Лионеля Скалони получила шанс защитить титул, выйдя в финал второй раз подряд.

Для Месси это будет третий финал чемпионата мира в карьере. Ранее он участвовал в решающих матчах в 2014 и 2022 годах.

«Результат этой команды — чудо»

Месси подчеркнул, что путь Аргентины не был легким. Команда несколько раз попадала в сложные ситуации в плей-офф, но каждый раз находила способ спасти игру.

«Трудно представить, что мы вышли в финал чемпионата мира второй раз подряд. Результат, которого добилась эта команда, — настоящее чудо».

Игра против Англии стала продолжением этого характера. Аргентина уступала в счете до 85-й минуты, но команда не растерялась и, забив два гола в последние минуты, завоевала путевку в финал.

Как отмечает Reuters, хотя Месси не забил Англии, он организовал оба гола. Эти два ассиста довели общее количество его голевых передач на чемпионатах мира до рекордных 12.

Эмоции во время гимна

Перед игрой представители Аргентины старались не придавать лишнего значения историческому соперничеству, пытаясь воспринимать встречу как обычный полуфинал.

Однако, по словам Месси, после того как зазвучал государственный гимн, игроки почувствовали, насколько важна эта игра для аргентинцев.

«Хотя мы и говорили, что это просто футбольный матч, когда зазвучал гимн, мы испытали совершенно другие чувства».

Тем не менее, футболисты Аргентины не забывали, что эмоции не должны мешать тактической дисциплине.

«Никто не хотел проигрывать Англии»

Матчи между Англией и Аргентиной всегда становились чем-то большим, чем просто футбольный поединок. Месси открыто заявил, что команда и болельщики не хотели проигрывать этому сопернику.

«В команде никто не хотел проигрывать, народ Аргентины тоже очень хотел этой победы. Никто не хотел уступать Англии».

На стадионе в Атланте аргентинские болельщики составляли большинство. По данным Reuters, их поддержка еще больше усилила давление команды в последние минуты.

Теперь ждет Испания

В финале Аргентина встретится с Испанией. Испания в первом полуфинале обыграла Францию со счетом 2:0 и вышла в решающий матч.

В финале столкнутся два разных стиля: одна из самых результативных команд турнира, Аргентина, будет противостоять контролю мяча и надежной обороне Испании. Испания пропустила на турнире всего один гол, а Аргентина выиграла все семь матчей.

Для Месси это шанс украсить свою легендарную карьеру в мировом футболе еще одним чемпионством. А для Испании — последний шаг к завоеванию главного трофея во второй раз после 2010 года.

Один шаг до последнего чуда

Аргентина превратила поражение в победу в последние минуты матча против Англии. Месси не забил, но снова оказался в центре событий, отдав две решающие передачи.

Теперь действующего чемпиона ждет самое большое испытание в матче против Испании. Как сказал Месси, каждый финал уникален. Но этот финал может стать особенным для него самого и для всего аргентинского футбола.

Как вы думаете, сможет ли Месси привести Аргентину ко второму чемпионству мира подряд?