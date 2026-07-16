Тухель после поражения: «Я ни о чем не жалею»

Англия упустила возможность выйти в финал ЧМ-2026 за несколько минут до конца матча. Несмотря на это, главный тренер Томас Тухель взял на себя всю ответственность за выбранный состав и тактические решения против Аргентины, заявив, что пока ни о чем не жалеет.

«Решения принимаю я»

После полуфинала против Аргентины замены английского тренера и попытки команды удержать счет стали предметом обсуждений.

Тухель не стал уклоняться от критики. Он сказал, что проанализировал встречу, принял определенные решения и как тренер несет ответственность за результат.

«Можно спорить с миллионами тренеров, но решения принимаю я».

По его мнению, Англия провела один из своих лучших матчей на турнире против Аргентины и заслуживала преимущества в счете 1:0.

До финала оставались считанные минуты

Англия открыла счет во втором тайме благодаря голу Энтони Гордона. Команда Томаса Тухеля долгое время сдерживала главные козыри действующих чемпионов мира.

Однако в конце встречи Аргентина резко усилила давление. Энцо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте, а Лаутаро Мартинес забил победный гол в компенсированное время. В обеих атаках решающий пас отдал Лионель Месси.

Ключевое событие Результат Гол Англии 55-я минута Ответный гол Аргентины 85-я минута Победный гол 90+2-я минута Итоговый счет Англия — Аргентина 1:2

Что изменилось после того, как счет был открыт?

Тухель признал, что после того, как Англия вышла вперед, команда стала слишком пассивной. По его словам, футболисты не смогли контролировать мяч, испытывали трудности при выходе из обороны и предоставили сопернику множество возможностей для передач и ударов.

По расчетам Reuters, за время от гола Гордона до победного мяча Аргентины Англия владела мячом всего 12 процентов времени. Эта цифра показывает, насколько сильным было давление Аргентины.

Тухель объяснил переход на игру в пять защитников желанием закрыть зоны в центре и штрафной площади. Однако смена схемы не смогла остановить непрекращающиеся атаки Аргентины.

«Команда отдала все силы»

Несмотря на поражение, немецкий специалист высоко оценил действия и настрой футболистов.

«Команда отдала все силы. Мы были очень, очень близки к победе».

По мнению Тухеля, Англия действовала на очень высоком уровне, учитывая сложившиеся обстоятельства. Он напомнил, что на протяжении всего турнира команда преодолевала большие расстояния, играла на высоте и в жаркую погоду, а также в некоторых матчах оставалась в меньшинстве.

Тренер подчеркнул, что команда, преодолевшая все эти трудности, проявила характер и в полуфинале.

Сожалений нет, но боль осталась

Хотя Тухель и сказал, что «не жалеет», это поражение не пройдет для Англии бесследно. Команда была очень близка к тому, чтобы впервые с 1966 года выйти в финал чемпионата мира.

Англия вела в счете даже за пять минут до конца основного времени. Но вместо того, чтобы искать второй гол, команда попыталась удержать преимущество и оказалась под давлением Аргентины.

Тухель же заявил, что сейчас еще рано оценивать весь турнир. По его мнению, футболисты и тренерский штаб должны сначала пережить психологический удар в полуфинале.

Турнир для Англии еще не закончен

Свой последний матч на ЧМ-2026 Англия проведет против Франции. Две команды выйдут на поле в борьбе за третье место и бронзовые медали. Аргентина же в финале сразится с Испанией за звание чемпиона мира.

Матч за бронзу позволит команде Тухеля завершить турнир победой. Однако последние минуты полуфинала, безусловно, еще долго будут обсуждаться в английском футболе.

Главный вопрос остался открытым

Тухель взял на себя всю ответственность и сказал, что гордится своей командой. Но в футболе результат иногда решается одним решением, одним пасом или несколькими минутами пассивности.

Англия была близка к победе над Аргентиной, но для выхода в финал быть близким оказалось недостаточно.

Как вы считаете, причиной поражения Англии стали оборонительные решения Тухеля или давление Аргентины в любом случае было трудно выдержать?